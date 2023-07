„Julius Caesar“ im Passionstheater: Hauptdarsteller sprechen über ihre Rolle - Stoff mit Parallelen zu Trump und Putin

Von: Tanja Brinkmann

Julius Caesar Superstar: der Diktator (Andreas Richter, vo. M.) und seine jubelnden Anhänger. © Arno Declair

Macht und Politik, Freundschaft und Verrat – darum geht’s in Shakespeares Drama „Julius Caesar“. Das Stück, das in diesem Kultursommer im Passionstheater Oberammergau gezeigt wird, ist hochaktuell. Das bestätigen die drei Hauptdarsteller Andreas Richter, Martin Schuster und Yannick Schaap.

Oberammergau – Allmachtsfantasien treiben ihn an. Sein Ziel: die Alleinherrschaft über das Römische Reich. Eine Neuordnung der Republik hat Julius Caesar nicht im Sinn. Auf keinen Fall. Er lässt sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen und strebt wohl nach der Königskrone. Es ist ein zeitloser Stoff, den Christian Stückl auf die Bühne des Oberammergauer Passionstheaters bringt. Eine Geschichte über Macht und Politik, Freundschaft und Verrat. Dieses Werk, das William Shakespeare 1599 geschrieben hat, ist heute – in den Zeiten brutaler Machtkämpfe in der Politik – von geradezu brennender Aktualität. Eine Einschätzung, die Martin Schuster teilt. Der Stoff, mit dem sich der 31-Jährige befassen durfte, „hat eine gewisse Relevanz für die heutige Zeit“. Für den Politikwissenschaftler ist die Geschichte zudem aus beruflicher Sicht interessant, „da sieht man’s noch aus einem anderen Blickwinkel“.

Für seine Überzeugung wird Brutus (Marin Schuster, 2. v. r.) zum Verräter und Tyrannen-Mörder. © Arno Declair

Schuster spielt den Brutus, der als tragischer Held im Vordergrund steht. Der enge Vertraute und Freund des Diktators beobachtet mit großer Sorge, in welche Richtung sich Caesar entwickelt. „Seine autoritären Tendenzen erinnern an Donald Trump und andere populistische Parteien“, sagt Schuster. Dazu passt, dass Regisseur Stückl seinen Caesar an den amerikanischen Ex-Präsidenten angelehnt hat. Dunkler Anzug, rote Krawatte – das ist Trumps bevorzugtes Outfit. „Wir haben bei den Proben auch viel mit seinen Zitaten gespielt“, verrät Caesar-Darsteller Andreas Richter. Die erschreckende Erkenntnis für ihn: „Das Schema funktioniert.“ Eine andere Anspielung: der lange Tisch in der eindrucksvollen, ganz in Rot gehaltenen Machtzentrale des Tyrannen. „Der erinnert an den riesigen Tisch von Wladimir Putin.“ Die Bilder, wie der russische Präsident mit anderen Staatschefs dort Platz nimmt, gingen um die Welt. „Erst habe ich gedacht, dass das peinlich und lächerlich ist“, sagt Richter (46), der im wirklichen Leben Psychologe ist. „Aber es funktioniert.“ Dass sich Brutus und Cassius (Yannick Schaap) gegen ihn stellen. „Ich kann’s nachvollziehen“, betont Richter. Zumal es auch ihm leicht fällt, diesen Caesar zu hassen. „Aber auch, ihn nicht ganz ernst zu nehmen.“

Judas bei der Passion, Brutus bei „Julius Caesar“

Trotzdem jubelt ihm das Volk zu. Will Selfies mit ihm. Hält sein Bild hoch. Brutus sieht die Freiheit der Republik in Gefahr. „Und er lässt sich von den Jüngeren überzeugen, sich der Verschwörung anzuschließen“, sagt Schuster, dessen Frau Barbara die „First Lady“ Calpurnia spielt. „Wieder ein Verräter“, das hörte er häufig, als seine Rolle im diesjährigen Kultursommer bekannt wurde. Der Kommentar passt dazu, dass er im Passionsspiel 2022 als Judas auf der Bühne stand.

Wie bei dem Apostel, der Jesus für 30 Silberlinge an die Römer auslieferte, kann aber auch Brutus’ Part nicht einfach auf den Verrat reduziert werden. „Vielschichtiger“ nennt er beide Rollen. Beide handeln nicht aus Habgier, sondern aus tiefster Überzeugung. Das hat sich bei der Passion gezeigt, bei der Judas’ Gewissenskonflikt eindrucksvoll dargestellt wurde. Das zeigt sich auch jetzt bei „Julius Caesar“. Brutus setzt sich letztlich durch: „Nur der Tyrann soll sterben, wir richten aber kein Blutbad an.“

Christian Stückl öffnete Schaap die Augen (fürs Theater)

Einer, der ihn umstimmen will, ist Cassius. „Es ist gar nicht so leicht, ihn auf unsere Seite zu ziehen“, sagt Schaap. Dass Brutus letztlich aber mit von der Partie ist, wenn auch unter seinen Bedingungen, „zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“. Der 22-jährige Dachdecker, der 2022 als Apostel Jakobus auf der Bühne stand, meistert in diesem Sommer seine erste große Rolle. „Schon aufregend, wenn man mehr als fünf Sätze sagen darf“, meint er. „Es macht aber auch Spaß – und man bekommt Lust auf mehr.“ Nie hätte er gedacht, dass Theater „sein Ding ist“. Christian Stückl, der das Drama inszeniert hat, öffnete ihm die Augen.

Organisiert den Widerstand gegen Caesar: Cassius (Yannick Schaap) fürchtet dessen Alleinherrschaft. © Arno Declair

Das war bei Schuster und Richter nicht nötig. Beide haben Theatererfahrung, standen bei den Passionsspielen in tragenden Rollen vor dem Publikum. Richter war 2010 Jesus und im vergangenen Jahr der Hohepriester Kaiphas. Vor seinem Einsatz als Judas spielte Schuster den Johannes und davor einen Abendmahl-Diener. Auch bei den Inszenierungen zwischen den Gelübdespielen sind die Familienväter häufig dabei. Wobei Richter einräumt, dass bei ihm erst 2018 der Knoten geplatzt ist. Da verkörperte er den Landvogt Gessler in „Wilhelm Tell“ – inspiriert von Klaus Kinski. „Das hat richtig Spaß gemacht.“ Plötzlich musste er einen Charakter mimen, „der so gar nichts mit mir zu tun hat“. Was ihn aber besonders freut, ist die Begeisterung der Kinder. Sein elfjähriger Sohn konnte eine der wenigen Rollen in dem Shakespeare-Stück ergattern – „und ist Feuer und Flamme“. Die Leidenschaft dahinter motiviert auch Andreas Richter und entschädigt ihn vor allem dafür, dass er die heißen Juli-Wochenenden im Passionstheater und nicht mit seiner Familie an einem der umliegenden Seen verbringt.

