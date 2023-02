„Eine Pfarrgemeinde ist mehr als ein Pfarrer“: Viel Rückhalt für das Seelsorge-Team

Von: Tanja Brinkmann

Turbulente Wochen hat das Seelsorge-Team der Pfarrei St. Peter und Paul in Oberammergau hinter sich. © Josef Hornsteiner

Sie sind da, kümmern sich um die Gläubigen im Pfarrverband Oberammergau und arbeiten mit ihnen die Causa Thomas Gröner auf. Das verbliebene Seelsorge-Team musste nach dem Weggang des Pfarrers und Dekans viel auffangen und erst einmal vor allem funktionieren. Unterstützt wird es von der Erzdiözese.

Oberammergau – Der Rückhalt ist enorm. Von allen Seiten. Gläubige und übergeordnete Stellen stehen hinter dem Seelsorge-Team im Pfarrverband Oberammergau, dem verbliebenen und ihrem neuen kommissarischen Leiter. Das hat sich auch am Donnerstagabend gezeigt, als Generalvikar Christoph Klingan mit Dr. Judith Müller, der Leiterin der Gemeindeberatung in der Erzdiözese München und Freising, ins Ammertal gekommen war. Das Thema, das sie und gut 50 Vertreter der Pfarrgemeinden Ober- und Unterammergau beschäftigte, war die Causa Thomas Gröner. Vor zwei Wochen war der Pfarrer und Leiter des Dekanats Rottenbuch von der Diözese von seinen Aufgaben entbunden worden. Aus „persönlichen Gründen“, wie es hieß. Erst nach und nach stellte sich heraus, dass die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg gegen den 63-Jährigen ermittelt. Im Raum steht der Verdacht, dass er Kinderpornografie besessen hat.

Die unschönen Nachrichten haben die betroffenen Seelsorger direkt von der Erzdiözese erfahren, bestätigt Pastoralreferent Christian Vidovic. „Dass so offen kommuniziert wird, ist neu“, sagt Pater Virgil Hickl aus Ettal, der die kommissarische Leitung des Pfarrverbands übernommen hat. „Die Verantwortlichen haben dazu gelernt.“ Das bestätigt auch Vidovic, der von einer deutlich höheren Sensibilität im Umgang mit den Betroffenen und Mitarbeitern spricht. „Natürlich gibt es in solchen Fällen keine Musterlösung.“ Das sei auch an dem Abend mit Klingan deutlich geworden, „an dem es ganz unterschiedliche Reaktionen gab“.

Pater Virgil Hickl hat die kommissarische Leitung des Pfarrverbands übernommen. © privat

In den ersten Tagen nach Gröners Weggang „war die Betroffenheit natürlich sehr groß“, sagt Pastoralreferentin Dr. Angelika Winterer. „Aber wir mussten erst einmal funktionieren, alles regeln und schauen, was ansteht.“ Schnell kristallisierte sich heraus, wie enorm der Zusammenhalt im Team ist. Das hat auch Vidovic erfahren, der im Urlaub auf den Kanarischen Inseln von den Ereignissen überrascht worden war. Entscheidend für ihn war, dort Kraft zu schöpfen für das, was jetzt auf ihn zukommt, und auch mal das Handy auszuschalten. „Ich wusste ja, dass hier ein gutes Team vor Ort ist“, sagt er mit Blick auf Winterer, Diakon Jörg Lücke und Hickl.

Die mussten sich freilich nicht nur organisatorischen Fragen, sondern auch den Gesprächen mit den Gläubigen stellen. „Vieles konnten und können wir auch jetzt noch nicht beantworten“, sagt Lücke. Wichtig sei, sich dem Gespräch zu stellen. Und vor allem zu zeigen, dass er und seine Kollegen da sind. „Eine Pfarrgemeinde ist ja weit mehr als ein Pfarrer.“ Zu spüren, dass die Mitglieder diesen schweren Weg mit ihnen gehen, „ist eine schöne Erfahrung und sicher die Chance für einen Neuanfang“.

Zunächst galt es, die Gottesdienste zu organisieren

Dem kann sich Winterer nur anschließen. „Besonders gefreut haben mich die Anrufe, bei denen gefragt wurde, wie’s uns geht. Das war wohltuend.“ Für sie ist das Ganze schließlich auch eine Extremsituation, „die wir durchleben, durchleiden und mit aushalten müssen“.

Pater Virgil, der nun für zwei bis drei Monate mit der Zusatzaufgabe betraut ist, war zunächst damit beschäftigt, die Gottesdienste zu organisieren. In Unterammergau gibt es nun am Samstag um 18 Uhr eine Eucharistiefeier und am Sonntag um 8.45 Uhr einen Wortgottesdienst. In Oberammergau werden am Samstag um 19 Uhr ein Wortgottesdienst und am Sonntag um 10 Uhr eine Eucharistiefeier gehalten. „So kann ich noch am Sonntag um 8.30 Uhr in Graswang sein“, betont der Pfarradministrator der Pfarrei Ettal. Die Kommunionvorbereitung läuft, darum kümmert sich seit jeher Lücke. Die Arbeit mit den Firmlingen startet Vidovic in gewohnter Manier am Aschermittwoch. Nachdem er zudem für die Ministranten zuständig ist, trifft er sich jetzt mit den Organisationsteams in Ober- und Unterammergau. „Auch um zu schauen, welche Themen zur aktuellen Lage sie beschäftigen.“

Seelsorger werden mit der Aufarbeitung nicht allein gelassen

Die Seelsorger werden mit der Aufarbeitung der Causa Gröner nicht allein gelassen. Das hat der Abend mit dem Generalvikar gezeigt. „Wir müssen schauen, wo noch Unterstützung gebraucht wird“, sagt Vidovic. Stellen, die Hilfe anbieten, gibt es in der Diözese verschiedene. Auf der Agenda haben er und seine Kollegen auch alternative Möglichkeiten zur Leitung einer Pfarrgemeinde, die Müller angesprochen hat. „Das kann man durchaus auf mehrere Schultern verteilen“, verdeutlicht Hickl den Ansatz.

Wie es weitergeht, müssen die Seelsorger abwarten. Noch steht nicht fest, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben. „Sicher ist aber“, betont der Pater, „dass die ersten zwei Wochen im Krisenmodus sehr gut geklappt haben.“