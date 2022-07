Passionsspiele: Gastronom „Vlado“ ist Kantinen-Wirt - und verzauberte Ilse Aigner und „Herr der Ringe“-Star

Magisches Händchen

Von Manuela Schauer

Jahrzehntelang hat Vladimir „Vlado“ Zerebni in Oberammergau das Restaurant „Zauberstub‘n“ geführt. Jetzt verpflegt er im Passionstheater die Mitwirkenden.

Oberammergau – Regelmäßig setzt sich der Hohe Rat zusammen, nachdem er Jesus verurteilt hat. Er ratscht, lacht und trinkt Weißbier. So gar nicht bibelgetreu. Vor allem, wenn sich der Messias später dazugesellt und sich mit ihnen amüsiert. Die Passionsspiele machen’s möglich. Da trinken auch die Jünger Espressi statt Wasser oder Wein. Immer gleich zwölf Tässchen bestellen sie – für zwölf Apostel. Das ist schon ein Ritual, sagt Vladimir Zerebni, den alle nur „Vlado“ nennen. Der Wirt der Kantine im Passionstheater zählt die Anhänger des Heilands zu seinen treuesten Kunden. Einer aber schaut noch häufiger vorbei – immer, wenn er eine Dosis Kaffee braucht: Christian Stückl, der Spielleiter des Gelübdespiels.

Zerebni kennt die Vorlieben seiner Gäste mittlerweile. Fünfmal in der Woche, immer an den Spieltagen, versorgt der 68-Jährige sie mit Speisen und Getränken. Tortellini, Schnitzelsemmeln, Kuchen oder Grünkernpflanzerl für Veganer und Vegetarier – für jeden steht etwas auf der Tafel oberhalb der Theke. Besonders beliebt: die großen Ein-Euro-Nussecken, selbstgemacht von seiner Ehefrau Hedwig, die mit ihm den „Kiosk“ betreibt. „Die sind der Renner“, sagt Zerebni. Auf Platz eins liegt aber unangefochten das Zauberbrot. Ein „Kassenschlager“, sagt der Gastronom. Damals wie heute. In seinem Restaurant, der beliebten Zauberstub’n, hatte dieses bereits Kultstatus erreicht. 38 Jahre lang, 500 Stück im Monat verkaufte er von dem 30 Zentimeter langem Brot. „Da weißt, wie viele Kilometer zusammengekommen sind“, scherzt Zerebni. Um den Dreh 228 000.

Kantine als Ort, in dem junge und alte Darsteller zusammenwachsen

Seit Dezember 2021 ist seine Wirtschaft geschlossen. Er plante aufzuhören, des Alters wegen. Seine Hedwig – sie ist zehn Jahre jünger – wollte aber noch arbeiten. Also rief sie bei Walter Rutz, Werkleiter des Eigenbetriebs Kultur an, und erkundigte sich nach einem Posten als Einlasserin bei der Passion. „Dich schickt der Gott“, soll der nur – freilich in passender Wortwahl – geantwortet haben. Denn die Kantine suchte noch einen Wirt. Die Ausschreibungszeit 2021 war erfolglos verstrichen. Im Januar/Februar dieses Jahres war die Sache geritzt, das Pachtverhältnis eingetütet.

Erst Restaurant, jetzt Kiosk – das war auch für das erfahrene Gastronomen-Paar gewöhnungsbedürftig. „Was geht und was nicht, das musst du erst lernen“, sagt Zerebni. Seine Frau lacht los. Einmal hatten die beiden den Kühlschrank mit Wienern für drei Tage voll. So viele Würschtl waren übrig geblieben. So etwas passiert nicht mehr. „Jetzt“, sagt der 68-Jährige, „sind wir im Kantinen-Modus.“

Der Tag der beiden beginnt vormittags, gegen 10.30 Uhr. Putzen, Bestand auffüllen, alles betriebsbereit machen. Bis 2 Uhr sperrt er die Kantine mit den knapp 60 Plätzen auf. Nicht jeden Tag, je nach Anzahl der Gäste. Und das erst seit der Gemeinderat seinen Segen zur längeren Öffnungszeit gegeben hat, um den Mitwirkenden mehr Zeit für gesellige Runden nach den Vorstellungen zu ermöglichen. Sogar ein Lied haben die Darsteller über die „Sperrstunde“ geschrieben und schon gemeinsam in der Kantine gesungen. Sie ist der Ort, in dem die „Bassioner“ – ob alt oder jung – zusammenwachsen. Wo sie Klatsch und Tratsch austauschen, schafkopfen, eine Halbe zwitschern – oder in die Welt der Illusion und Täuschung eintauchen.

Einen Trick als Rausschmeißer

Zerebni, Sohn einer Kroatin und eines Ukrainers, gehört seit Jahrzehnten zu den Meistern seines Fachs, wurde sogar Vize-Weltmeister der Hobbyzauberer. Schon in seiner Zauberstub’n unterhielt er seine Kunden – darunter Prominente wie Uschi Glas, Morgan Freeman oder die großen Magier Siegfried und Roy – mit seinen Tricks. In der Kantine, sagt er, zaubert er mehr als woanders. Selbst Landtagspräsidentin Ilse Aigner oder Hollywood-Star Sir Ian McKellen, den Gandalf-Schauspieler aus „Herr der Ringe“, wickelte er um seine magischen Finger. Letzterer fühlte sich richtig wohl in dem Passions-Kiosk. „Er wollte nicht heim“, verrät Zerebni. Bei den Mitwirkenden mit ausgeprägtem Sitzfleisch wendet er seine ganz spezielle „Rausschmeißer“-Methode an. Wo andere Lieder abspielen wie Sierra Madre oder The Final Countdown zeigt der gelernte Hotelfachmann einen letzten Trick. „Da wissen alle“, sagt er, „dass Schluss ist.“

Tagsüber halten sich vor allem die Kinder des Gelübdespiels in seinem Reich auf. Und zwar nicht nur wegen der Kunststücke. Er beschäftigt die Mädchen und Buben, hält sie in Zaum. „Sonst kommen sie nur auf Blödsinn“, sagt der Kantinen-Wirt. Er studiert ein kleines Passions-Lied auf Bairisch mit ihnen ein, das er extra geschrieben hat. Die einheimische Produzentin Nina Höldrich kümmert sich um den Sound. Irgendwann nach dem Ende der Vorstellungen im Oktober würde Zerebni das Stück gerne mal mit seinem kleinen Kantinen-Chor präsentieren. Und sich endgültig verabschieden aus der Arbeitswelt. „Dann“, sagt er, „ist wirklich Ruhe.“