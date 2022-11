Weg von der „Scheinkulisse“: Überraschende Entscheidung zum Pilatushaus

Von: Manuela Schauer

Eine Attrappe: Das aktuelle Scharschindel-Dach des Pilatushauses täuscht den Originalzustand vor. © db

Die Sanierung ist nötig. Das Pilatushaus in Oberammergau braucht eine neue Dachhaut. Jetzt sprachen sich die Gemeinderäte mehrheitlich für die Rückkehr zum Original aus.

Oberammergau – „Na bitte“, maunzt Bernd Sedlmaier vor sich hin. Er wirkt fassungslos. Der Bauamtsleiter kann kaum glauben, was die Gemeinderäte da gerade für eine Entscheidung gefasst haben. Wenn auch nur mit einer knappen 8:7-Mehrheit. Das Dach des Pilatushauses soll wieder in den Originalzustand versetzt werden – mit Legschindeln. Dabei gibt es weder Kostenschätzungen noch ein Angebot.

„Wir haben uns gar nicht informiert“, räumt Bauamtsmitarbeiter Peter Pest etwas konsterniert ein. Niemand dachte, dass diese arbeitsintensive Variante – die Schindeln müssten alle vier, fünf Jahre gedreht und gewendet werden – überhaupt in Betracht kommt. Die Rechnung hat Pest ohne die Oberammergauer Ortspolitiker gemacht.

Einige lachen nach dem Votum, scheinen irgendwie selbst davon überrascht zu sein. Ein bisschen ist es ein Beschluss ins Blaue angesichts der fehlenden Kenntnisse. Bürgermeister Andreas Rödl (CSU) warnt das Gremium schon vor, dass im Januar womöglich die nächste „Pilatushaus-Sitzung“ auf dem Programm steht. „Wir müssen halt nochmal eine Runde drehen, wenn die Kosten explodieren“, sagt der Rathauschef ganz pragmatisch.

Lösung schwieriger als gedacht

Es wäre nicht das erste Mal, dass man sich mit dem ortsprägenden Gebäude, das auch als Verwaltungssitz dient, beschäftigt. Seit 1970 gehört es der Gemeinde, die immer wieder Geld in Sanierungen oder Instandsetzungen steckt. Jetzt ist die Dachhaut fällig, weil die aufgenagelten Scharschindeln aus Alerze äußerst marode sind. Sie müssen weichen. Eine Nachfolger-Lösung zu finden, gestaltete sich Rödl zufolge aber schwieriger als gedacht.

Heuer, im Februar, wurden die Holzarbeiten ausgeschrieben – dabei berücksichtigt der Wunsch des Gemeinderats, dem Bestand treu zu bleiben sowie Lärche (heimisches oder zumindest europäisch) zu verbauen. Ein halbes Jahr später war die Submission. Zwei Angebote wurden abgegeben, die sich im Rahmen der Kostenschätzung beliefen. Zwei trudelten mit Verspätung ein. Der Haken: Keine der Firmen konnte den gewünschten Zeitraum – die Maßnahme hätte noch heuer über die Bühne gehen sollen –erfüllen. Mehrere Betriebe erteilten der Gemeinde deshalb Absagen. Zugleich äußerte die erfahrene Zulieferer-Firma, das Schindelzentrum Allgäu, technische Bedenken bezüglich des Zusammenspiels von Lärche, Dachneigung und Schindelwahl. Die Folge: Die Ausschreibung wurde aufgehoben. Der nächste Anlauf ist geplant. Spätestens im Januar/Februar, betont Pest, „damit wir nächstes Jahr bauen können.“ Doch dafür bedarf es einer Entscheidung über die Holz- und Verlegeart.

Blech wurde bereits verwendet

Der Bauamtsmitarbeiter ist zuständig für das Projekt und hat sich über die verschiedenen Möglichkeiten erkundigt. Als Anschauungsmaterial bringt er den Volksvertretern verschiedene Bretter zum Beispiel aus Wallaba, Eiche oder Lärche mit, aber auch diverse Bleche, darunter Modelle des Typs „Edelstahl matt“ oder „Aluminium beschichtet“. Pest favorisiert letztere Variante – wegen des Unterhalts, der geringeren Kosten, der längeren Lebensdauer und der Farbe. „Das machen wir einmal drauf und haben Ruhe, haben lange Zeit Ruhe.“

Intensiv lotet das Gremium die Optionen aus, schließlich geht es um eines der absoluten Herzstücke des Dorfs. Pest findet Anhänger. Katharina Floßmann zum Beispiel. „Ich würde die Finger von Schindeln lassen“, sagt die Bunte-Liste-Vertreterin. „Wir beschließen den Ärger für die nächsten 20 Jahre.“ Auch Rödl wirbt für Blech und erinnert daran, dass dieses das Pilatushaus vor 1986 schon einmal geziert hat. Zudem hat die Gemeinde bei der Aussegnungshalle den gleichen Weg eingeschlagen. „Vom Historischen weichen wir eh ab“, betont er. Lebensdauer und Finanzen sprechen für Blech, welches circa 100 000 Euro billiger kommt als Schindeln.

Zurück zu den Wurzeln

Da vertritt Michael Fux eine ganz andere Haltung. Der PWG-Mann bezeichnet die Immobilie in der Sitzung als „Sahnehäubchen-Haus“, für das die Kommune auch mal tiefer in die Tasche greifen sollte, um es so herzurichten, wie es die Gäste sehen wollen. „Da gehören Schindeln mit Stein dazu“, verdeutlicht er. „Wenn wir das rein vom Geld her sehen, dann ist als nächstes die Fassade dran. Die streichen wir dann weiß, weil es günstiger ist.“ Rückenwind bekommt er von Fraktionskollege Karl-Heinz Götz, der die Bedeutung des Gebäudes hervorhebt. Das Haus mit den Fresken von Franz Seraph Zwink sei es das meistfotografierteste in Oberammergau, noch vor dem Passionstheater. „Dafür kommen die Touristen, um so etwas zu sehen.“

Argumente, die Blech-Verfechter Florian Schwarzfischer (BIO) durchaus versteht. Nur müssten die beiden dann die Linie auch konsequent weiterverfolgen und auf Legschindeln, die Erstfassung, pochen. „Der Rest hat mit Denkmalschutz oder der Historie nichts zu tun.“ Sei nur eine „Scheinkulisse“. Seine Worte verpuffen nicht. Ganz im Gegenteil. Die Mehrheit seiner Gemeinderatskollegen erhört ihn – und stimmt wider Erwarten für die Rückkehr zum Original.