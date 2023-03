Schwere Geburt in Oberammergau: Nach mehreren Anläufen fällt Entscheidung zum Pilatushaus

Von: Manuela Schauer

Teilen

Das aktuelle Dach des vielfotografierten Pilatushauses ist marode. © bartl

Sie haben es geschafft: Die Ortspolitiker von Oberammergau haben über die künftige Optik des Pilatushaus-Daches entschieden. Dazu brauchte es mehrere Sitzungen.

Oberammergau – Schon Katja Ebstein hat 1970 davon gesungen. „Wunder gibt es immer wieder“ hieß ihr Schlager-Hit. Jetzt, über 50 Jahre später, könnte das Oberammergauer Bauamt-Team seine eigene Version vertonen. Denn fast hätte es daran zweifeln können, dass der Gemeinderat diesmal einen Entschluss – noch dazu einen praktikablen – in Bezug auf das marode Dach des Pilatushauses fasst. Doch das Wunder ist geschehen. Es gibt einen realisierbaren Beschluss. Schindeln aus Alaska-Zeder werden zum Einsatz kommen. Oder wie es Florian Schwarzfischer (BIO) ausdrückte: der Schwindel- statt Schindelbelag.

Das Thema, besser gesagt die schwere Entscheidungsfindung zuletzt, brachte die Ortspolitiker zum Schmunzeln über sich selbst. In der ersten Sitzung hatte die Mehrheit für sogenannte Legschindeln, das Original-Material, gestimmt. Doch wie sich zeigte, sind diese nicht zulässig. Beim nächsten Votum fielen aber alle Alternativen durch. Und über die Ziegel-Option musste das Gremium nach Rücksprache mit dem Denkmalamt gar nicht erst befinden. Also stand es wieder am Anfang – bei der Qual der Wahl zwischen Schindeln und Blech.

Verwaltung straffte Beschlussvorschläge

So amüsant das Prozedere, so dringlich die Entscheidung. „Man tut dem Gebäude nichts Gutes, wenn wir es noch einen Winter nicht neu eindecken“, betonte Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). Dem konnte Bernd Sedlmaier, der Bauamtsleiter, nur beipflichten. „Irgendwann müssen wir Provisorien vornehmen.“ Aufwändige Sicherungsvorkehrungen wären nötig, um Schäden an der Gebäudesubstanz zu verhindern, wenn nicht heuer die Sanierung über die Bühne geht. Die Zeit drängt. Denn schon jetzt stehen lange Lieferzeiten im Raum. Bei der Alaska-Zeder ist von August oder September die Rede.

Kurzum: Es musste endlich eine klare Linie her. Also straffte die Verwaltung die Vorschläge. Nur Eiche oder Alaska-Zeder auf der Schindel-, nur Alu und Edelstahl auf der Blech-Seite standen fürs Votum zur Verfügung. Die ersten Ansätze einer Diskussion erstickte Ludwig Utschneider (PWG) gleich mit einem erfolgreichen Antrag zur Geschäftsordnung im Keim. „Das Thema ist klar“, sagte er deutlich. Ausführlich wurden die Varianten sowie ihre Vor- und Nachteile in den Sitzungen zuvor durchgekaut. Also kurzer Prozess.

Eiche fiel durch

Spannung lag in der Luft, als die Abstimmung startete. „Ich trau’ mich gar nicht“, meinte Rödl. Das Ergebnis des Grundsatzbeschlusses: Das Dach des prestigeträchtigen Gebäudes wird mit Schindeln samt Schneefangstangen eingedeckt, nicht mit Blech. „Halleluja“, entfuhr es dem Rathauschef angesichts des eindeutigen Votums. Jetzt ging es vermeintlich nur noch um die Holzart. Rödl wollte sich noch nicht zu früh freuen und scherzte: „Wahrscheinlich werden es Luftschindeln.“ Zumal bei Eiche schon ein Remis auf dem Papier stand – diese somit abgelehnt war. Doch die Alaska-Zeder beantwortete die Material-Frage (11:7). Von Schwersteinen für die Optik lässt die Gemeinde die Finger.

Nur zwei Mal waren sich die Volksvertreter bei dieser Thematik einig: Zum einen, dass das Gebäude ein neues Dach benötigt. Zum anderen, dass die Verwaltung nun beim Landratsamt einen Bauantrag einreicht, nach der Genehmigung die Ausschreibung erfolgt und der wirtschaftlichste Bieter dann zum Zug kommt.