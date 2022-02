Wettlauf gegen die Zeit: Treue Oberammergau-Urlauberin sucht dringend Stammzellenspender

Von: Josef Hornsteiner

Teilen

Hoffen auf den richtigen Spender: Renate Schneider (l.) und Tochter Aenne-Sophie aus dem Raum Stuttgart. © privat

Treue Oberammergau-Urlauber suchen dringend Stammzellenspender für erkrankte Mutter (59). Nun suchen sie auch nach passenden Spendern dort, wo sie sonst ihre Ferien verbringen.

Oberammergau/Stuttgart – Renate Schneider möchte Weihnachten wieder in Oberammergau feiern, mit Tochter und Oma – so wie seit über 15 Jahren bereits. Doch weiß die 59-Jährige aus dem Raum Stuttgart heute nicht, ob sie dann noch leben wird. Renate Schneider hat das MDS-Syndrom, die Vorstufe von Leukämie. Der Arzt gibt ihr noch sechs Monate. Retten kann sie nur noch einer: Ein Stammzellenspender. Deshalb sucht Tochter Aenne-Sophie Schneider, 27, nun dringend auch dort nach potenziellen Lebensrettern, wo sie sonst Urlaub machen.

Seit sie ein kleines Kind ist, begeistern Aenne-Sophie Schneider die Berge. In ihrer Heimat in Baden-Württemberg gibt es keine. „Beziehungsweise nicht so hohe.“ Kein Wunder also, dass sie es kaum erwarten konnte, mit elf Jahren das erste Mal mit ihrer Oma und der Mutter in den Zug zu steigen und ab nach Oberammergau zu reisen. Seither war das Ammertal fix im Terminkalender eingetragen. Pfingst-, Sommer- und Weihnachtsferien verbrachten sie stets im Passionsort. Vergangenes Jahr zum vorerst letzten Mal. Die Familie lernte Land und Leute kennen und lieben. Ihr Lieblingsrefugium von Anfang an: Das Parkhotel Sonnenhof in Oberammergau.

Abteilungsdirektor Björn Köppen, seit 29 Jahren im Hotel tätig, kennt die Familie seit dem ersten Tag. „Sie ist eine so liebe“, sagt er. Die Schneiders seien Stammgäste, wie man sie sich nur wünschen kann. Schockiert vernahmen er und sein Team die Nachricht in den sozialen Medien über den schweren Schicksalsschlag Schneiders.

Es begann im Dezember 2020 mit einer Lungenentzündung

Der Krankheitsverlauf begann im Dezember 2020. Renate Schneider war eine fröhliche und fleißige Arzthelferin, Seniorenbetreuerin und kümmerte sich zusätzlich noch im Rahmen der Nachbarschaftshilfe um unzählige alte und kranke Senioren. Als sie an einer Lungenentzündung erkrankte, dachte sich die Familie noch nicht viel. Doch vier weitere mit schwerem Verlauf folgten. Zusätzlich infizierte sie sich mit dem Corona-Virus. „Acht quälende Wochen im Krankenhaus waren die Folge“, sagt Aenne-Sophie Schneider, die beim Deutschen Roten Kreuz arbeitet.

Als ihre Mutter im März 2021 endlich von der Klinik nach Hause kam, hoffte die Familie, das Schlimmste überstanden zu haben. Doch dem war nicht so. Es folgte ein regelrechter Marathon zu Ärzten und Krankenhäusern. Keiner wusste, warum sich der Gesundheitszustand Schneiders nicht verbesserte. Bis im Juni 2021 die Horror-Diagnose folgte. MDS-Syndrom, eine Vorstufe zur Leukämie. Es folgten viele Knochenmarkpunktionen, Bluttransfusionen, unzählige Klinikaufenthalte und weitere Lungenentzündungen. Die alleinerziehende Mama, die arbeiten konnte bis zum Umfallen, war nun selbst auf Hilfe angewiesen. Zweimal die Woche musste der Krankenwagen kommen. Die Ärzte gaben ihr noch ein gutes halbes Jahr zu leben.

Tochter und Oma kümmern sich aufopfernd um erkrankte Mutter

Aufopfernd kümmern sich Tochter und Oma seither um sie. „Ich komme, so oft es geht, nach Hause und unterstütze Mama, obwohl ich weit entfernt meine Ausbildung mache“, sagt Schneider. „Doch die vielen Jahre, in denen sie für mich da war, will ich ihr nun zurückgeben.“ Der sehnlichste Wunsch: „Ich möchte noch viele weitere gemeinsame, glückliche Jahre mit meiner Mama haben.“ Das große Ziel: Heuer in Oberammergau gemeinsam Weihnachten im Parkhotel feiern, „wo das Fest doch so schön ist“.

Hier können Sie testen, ob Sie als Spender infrage kommen

Lediglich ein passender Stammzellenspender könnte helfen, die Krankheit zu besiegen. Doch den zu finden, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Denn der „genetische Zwilling“ eines jeden Menschen, den es für eine Transplantation braucht, ist rar. Es dürfte in Deutschland und darüber hinaus nur eine handvoll passender Spender geben. Um diese auszumachen, bittet die Familie Schneider nun um tatkräftige Mithilfe, nicht zuletzt, weil die Zeit davon rennt: Auf der Homepage www.dkms.de/aktiv-werden/on line-aktionen/mama-renate können sich potenzielle Spender registrieren lassen. Sie müssen lediglich eine Speichelprobe einschicken. Sollte tatsächlich der genetische Zwilling darunter sein, könnte dieser das Leben von Renate Schneider retten – und der Familie noch weitere Weihnachtsfeste in Oberammergau bescheren.