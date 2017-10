Wieder Einbrecher im Ammertal: Bedienungsgeldbeutel mit 500 Euro gestohlen

Die Beute war nicht besonders hoch, der Schaden umso größer: Auch an diesem Wochenende waren Einbrecher im Ammertal unterwegs. Unter anderem versuchten sie ihr Glück in der Hörnle-Bahn in Bad Kohlgrub.

Oberammergau/ Bad Kohlgrub – Schon wieder sind Einbrecher im Ammertal am Werk gewesen. Nach den Delikten am Wochenende vom 7. bis 9. Oktober, als sich Unbekannte – wie berichtet – Zugang in eine Tierpraxis in Oberammergau sowie in die Vereinsheime des WSV Unterammergau und TSV Altenau verschafft haben, gibt es die nächsten Fälle zu vermelden.

Diesmal suchten unbekannte Täter ein Vereinsheim in Bad Kohlgrub heim. Dort brachen sie in der Nacht auf Freitag zwei Türen auf. Zwar entwendeten sie nichts, richteten aber einen Schaden von etwa 1000 Euro an. Ein ähnliches Bild haben die Diebe bei der Hörnle-Bahn hinterlassen: Türe zur Talstation gewaltsam geöffnet, 85 Euro erbeutet, Schaden von 500 Euro verursacht.

Ein paar Kilometer weiter, in Oberammergau, trieben sich ebenfalls Einbrecher herum. Sie stiegen am Samstag zwischen 3.20 und 10 Uhr in ein Hotel an der Ludwig-Lang-Straße ein – und zwar über das gekippte Fenster im Parterre des Anwesens. Wie die Beamten mitteilen, wurde aus dem Aufenthaltsraum ein Bedienungsgeldbeutel mit etwa 500 Euro Inhalt gestohlen.

Es blieb bei diesem einen erfolgreichen Einbruch in der Gemeinde. Leer ausgegangen sind die Täter bei ihrem Versuch, ins Bürogebäude des König-Ludwig-Lauf-Vereins zu gelangen. Sie scheiterten daran, die Türe aus den Angeln zu heben. Bei ihren Bemühungen demolierten sie diese allerdings erheblich. Laut Angaben der Oberammergauer Beamten war das aber noch nicht das Ende der Einbruchs-Reihe: Denn in dieser Nacht wollten Unbekannte überdies durch ein Fenster in ein Lebensmittelgeschäft an der Schnitzlergasse eindringen. Wie die Polizei vermutet, wurden sie gestört, da lediglich ein Fliegengitter gewaltsam abmontiert worden sei. Der Schaden hielt sich in Grenzen. Hinweise zu den Vorfällen nehmen die Beamten in Murnau unter Telefon 0 88 41/6 17 60 und die Kollegen in Oberammergau unter 0 88 22/94 58 30 entgegen.