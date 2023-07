Wieder freie Bahn: Sperrung an B23 in Oberammergau wird aufgehoben

Von: Manuela Schauer

Teilen

Umfangreich überholt wurde die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Oberammergau Süd und Nord. © bartl

In Oberammergau kehrt wieder mehr Ruhe ein. Die Umleitung wegen der Arbeiten an der B23 gehört ab Freitagnachmittag der Vergangenheit an.

Oberammergau – Mehr Verkehr als sonst rollte in den vergangenen Wochen durch Oberammergau. Verursacht durch die Arbeiten des Staatlichen Bauamts Weilheim an der B23 auf Höhe der Ortsumfahrung. Mit Ausnahme von Fahrzeugen ab zwölf Tonnen musste jeder die Umleitung durch den Ort nehmen. Doch das große Chaos blieb aus. Den Verkehr „hatte ich mir viel schlimmer vorgestellt“, sagt Bürgermeister Andreas Rödl (CSU). „Alles verläuft gut.“ Jetzt kehrt ohnehin wieder mehr Ruhe ein. Die Baustellen-Zeit endet am heutigen Freitag. Nach der dreiwöchigen Vollsperrung wird der betroffene Streckenabschnitt voraussichtlich um 14 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Seit 26. Juni hat die Weilheimer Behörde auf einer Länge von 1,7 Kilometern die bestehende Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Oberammergau Süd und Nord saniert und den Abschnitt umfangreich überholt. Insgesamt wurden 10 000 Quadratmeter Asphaltbelag erneuert, zirka 900 Quadratmeter Betonfahrbahn zwischen beiden Tunnelanlagen ausgebaut und dort ebenfalls ein Asphaltbelag eingebaut. Ebenso bekam die Oberfläche der Betonfahrbahn in den beiden Tunneln eine Sanierung verpasst – mittels einer Epoxidharzbeschichtung und Splitteinstreuung. Dadurch wurde die notwendige Griffigkeit wiederhergestellt. Zuletzt herrschte Rutschgefahr. Weitere Maßnahmen, darunter die Instandhaltung der Entwässerungsanlagen, die Bauwerksprüfung beider Tunnel einschließlich der Wartung der Betriebstechnik sowie Rodungs- und Felsräumungsarbeiten – sind absolviert worden.

Veränderte Situation an Anschlussstelle Süd

Künftig finden Verkehrsteilnehmer am südlichen Eingang aber eine veränderte Situation vor. Die Rechtsabbiegespur an dieser Anschlussstelle wurde zum Teil zurückgebaut, um dort zukünftig einen sichereren Kreuzungsbereich zu schaffen. In der Vergangenheit hatte es dort öfter gekracht. „Die Einmündung ist ein sogenannter Unfallhäufungspunkt“, erklärt Abteilungsleiter Martin Herda.

Insbesondere Unfälle mit folgendem Schema habe es dort gegeben: Ein aus Oberammergau in Richtung Ettal auf die B23 links einbiegender Verkehrsteilnehmer übersah den von Ettal kommenden verbleibenden Verkehr und kollidierte mit diesem. „Grund hierfür war nicht nur einmal, dass der Richtung Norden Durchfahrende vom Linkseinbiegenden übersehen wurde.“ Der Auslöser: Meist Schwerverkehr (Laster, Bus), der sich auf der Rechtsabbiegespur befand und die Sicht genommen hat. Um die neuralgische Stelle zu entschärfen, entschloss sich die Unfallkommission dazu, die Abbiegespur zu verkürzen. „Die Stelle wird weiter beobachtet und die Wirksamkeit der Maßnahme entsprechend ausgewertet“, sagt Herda.

Nochmal Einschränkungen

Nicht der erste Versuch, das Problem zu lösen. Die Geschwindigkeit wurde bereits auf 70 Stundenkilometer gedrosselt und eine Sichtschutzwand installiert. Sie soll die Verkehrsteilnehmer davon abhalten, sich dazu verleiten zu lassen, ohne Stopp an der Kreuzung in die Bundesstraße einzubiegen. 2021 stellte das Bauamt zudem Schilder mit einem Piktogramm von zusammenstoßenden Pkw auf leuchtgelbem Hintergrund auf.

An der Anschlussstelle Süd ist auch noch einmal mit Einschränkungen zu rechnen. Allerdings nur von kurzer Dauer, teilt die Behörde mit. Es stehen noch notwendige Markierungsarbeiten aus, die aufgrund der Umleitung nicht sofort ausgeführt werden konnten. Ansonsten aber heißt es – trotz kurzer Bauzeit – wieder: Bahn frei.