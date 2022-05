Passionsspiele 2022: Aussagen aktueller denn je - Prominenz begeistert von „epochalem Werk“

Von: Tanja Brinkmann

Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein: Frederik Mayet (r.), hier mit Judas (Cengiz Görür), zeigt einen streitbaren, mitunter auch wütenden Jesus. © Mayr

Jesus ist auferstanden. Halleluja. Damit endet das 42. Passionsspiel in Oberammergau. „Beeindruckend“ ist das Wort, das nach der umjubelten Premiere am Samstag am häufigsten fällt. Diese erleben zahlreiche Prominente aus Politik, Kirche, Wirtschaft, Sport und Kultur mit.

Oberammergau – Weiß-blauer Himmel, der Blick zum Aufacker und munteres Vogelgezwitscher – so recht passt das nicht zu dem, was sich auf der in Grau gehaltenen Bühne des Oberammergauer Passionstheaters abspielt. Da täuscht der Hohepriester Kaiphas (Maximilian Stöger) gerade Judas (Cengiz Görür) und bringt ihn so dazu, Jesus (Frederik Mayet) zu verraten. Allein darauf lässt sich die Figur nicht reduzieren, die Spielleiter Christian Stückl bei seiner vierten Passion zeigt. Judas ist zerrissen, zweifelt am Weg, den sein Freund eingeschlagen hat, und will nur, dass dieser mit dem Hohen Rat spricht.

Unter dem Eindruck der Corona-Krise und angesichts des Ukraine-Kriegs hat Stückl ganz neue Akzente gesetzt. Das merkt sein Premierenpublikum an Judas. Das erkennen die 4400 Zuschauer aber auch an Jesus, der streitbarer, mitunter wütend ist. Der zum gewaltlosen Widerstand aufruft und zeitweise an der Menschheit verzweifelt. „Christian hat das Gefühl, die heutige Zeit braucht einen Jesus, der lauter ist, der die Botschaft in die Welt schreit. Der muss kämpferischer sein“, sagt Mayet. „Da haben wir sehr dran gearbeitet, dass Jesus eine andere Präsenz hat und eine andere Wut.“

Beeindruckt: (v. l.) Udo Wachtveitl, Ilse Aigner und Burghart Klausner. © Peter Kneffel

Kein Wunder, dass in der Pause vor allem das Wort „beeindruckend´“ fällt. Die Zuschauer, darunter viel Prominenz aus Politik, Kirche, Wirtschaft, Sport und Kultur, sind sichtlich angetan von dem, was sie auf der großen Bühne erleben. „Viele Aussagen von Jesus sind aktueller denn je“, sagt Collien Ulmen-Fernandes. Die Moderatorin und Schauspielerin hat sich intensiv mit dem Gelübdespiel auseinandergesetzt. Zwei Wochen lang begleitete sie die Oberammergauer für eine ZDF-Doku, die an Pfingsten ausgestrahlt werden soll. „Unfassbar, was ich hier erlebt habe. Der ganze Ort ist im Ausnahmezustand.“

Passionsspiele in Oberammergau: „Hohe Kunst“, was Christian Stückl zeigt

Das hat auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) festgestellt, der zum Staatsempfang ins Zelt neben dem Theater einlud. Hochbeeindruckt zeigt er sich von dem, was er zum ersten Mal erlebt. Kein Wunder, dass die Passion, ein bayerisches Kulturgut, seit 2014 immaterielles Weltkulturerbe sind. „Darauf sind wir sehr stolz.“

Volles Haus: 4400 Zuschauer erleben die Premiere des 42. Gelübdespiels in Oberammergau mit. © Bartl

Stolz und vor allem tiefe Dankbarkeit fühlt auch Stückl. „Das Schönste bei dieser Passion ist, wie gut alle mitmachen“, sagt der Spielleiter. „Alle, egal welchen Alters und welcher Gesellschaftsschicht, halten in einer Form zusammen, die nicht selbstverständlich ist. Da kommen mir die Tränen.“ Wieder einmal. Schon 2020, als das Spiel corona-bedingt verschoben wurde, musste er weinen. Jetzt geschieht’s vor Glück. Seinen Hauptdarstellern und dem Leitungsteam, das den Staatsempfang miterlebt, ruft der 60-Jährige stellvertretend für alle Mitwirkenden zu: „Ihr seid’s einfach ein guter Haufen.“

Passionsspiele in Oberammergau: Ein „epochales Werk“

Das ist auch Ilse Aigner aufgefallen: „Ich bin tief beeindruckt, wie viel Herzblut die Oberammergauer in ihr Gelübdespiel stecken“, betont die Landtagspräsidentin (CSU). Für Jutta Speidel ist das „ganz hohe Kunst, was Christian Stückl hier zeigt“. Etwas anderes hätte die Schauspielerin von dem Intendanten des Volkstheaters – „eines der besten Häuser in München“ – nicht erwartet. Wie sehr die Oberammergauer hinter der Passion stehen, das Gelübde leben, das ihre Vorfahren 1633 gegeben haben, fasziniert Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen). „Das zeigt, dass in unserem Land ein Miteinander funktioniert“, meint die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Auf der Heimfahrt vom Kärnten-Urlaub hat sie im Ammertal Station gemacht. „Zum ersten Mal“, verrät sie. Nachdem sie, wie alle Premierengäste, völlig begeistert ist, bleibt das sicher nicht ihr letzter Besuch.

Neben der Inszenierung, der Musik und dem Bühnenbild ist es vor allem die Aktualität, die das Publikum packt. „Das hat eine besondere Wirkung“, findet Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Zum dritten Mal erlebt er dieses „epochale Werk“ – dieses Mal im Zeichen der Katastrophen, der Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Stückl reagiert eben immer auf das, was in der Welt passiert. Er lässt keinen Stillstand zu „und hat es so geschafft, das Passionsspiel zukunftsfähig zu reformieren“, unterstreicht Landtagsabgeordneter Harald Kühn (CSU). Auch Schauspieler Ben Becker, der selber schon als Judas auf der Bühne stand, lobt den zeitgemäßen Ansatz. Was er in Oberammergau sieht und hört, sei hochaktuell. „Ich bin ganz überwältigt. Schade nur, dass wir daraus nichts lernen.“