Nato-Schule in Oberammergau feiert 70. Geburtstag - Angebot ist international einzigartig

Von Manuela Schauer

Feierstimmung bei der Nato-Schule in Oberammergau: Sie wird 70 Jahre alt. In all den Jahren befand sich die Einrichtung im steten Wandel. Bis heute.

Oberammergau – Mathias Ahrens kannte Oberammergau nicht. Die Ammertaler Gemeinde, rund 800 Kilometer von seiner Heimat Stralsund entfernt, sollte seine nächste Station bei der Bundeswehr werden. „Da stehst als kleiner Gefreiter da und schaust auf der Landkarte weit nach unten“, sagt er und lacht. „Damals gab’s noch kein Google Maps.“ Mit einem riesigen Seesack reiste das Nordlicht damals an. Am 4. Januar 1999 stand er in der Nato-Schule im tiefsten Oberbayern auf der Matte. Und blieb. Mit kurzer Pause bis heute. Die Ausbildungs- und Schulungseinrichtung ist ihm ein Zuhause geworden.

Über mehrere „Mini-Stationen“, zum Beispiel in Köln, war der Soldat im Landkreis gelandet, arbeitete bis 2006 in der Logistikabteilung. „Ich hab’ die Leute von A nach B gefahren“, erzählt der kommunikative 45-Jährige. Oder sie vom Flughafen abgeholt. Nach einem kleinen beruflichen Leerlauf nach seiner Bundeswehr-Zeit öffnete sich für ihn eine neue Türe – die ins Recreation Center der Nato-Schule. Längst leitet er den Freizeitkomplex für alle Beschäftigten und deren Familien, Zivilpersonen sowie Kursteilnehmer, versucht, ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Ob mit Ausflügen, Wanderungen, Fitness, Festen und vielem mehr. Sein Aufgabenbereich wächst stetig. Aktuell hilft er bei den Vorbereitungen für Donnerstag, 13. Juli, mit. Die Nato-Schule (NSO) feiert ihren runden Geburtstag. „70 Jahre“, betont Ahrens, „das ist eine großartige Zeit.“

Wellenberg als „Pool für Offiziere“

Die Einrichtung Am Rainenbichl diente früher der Nachrichtenabteilung der 1. Gebirgsdivision der Wehrmacht. Als die Einheit abzog, kam 1943 die Messerschmitt AG ins Spiel. Sie produzierte in einer unterirdischen Anlage unter anderem Militärflugzeuge. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Fabrik demontiert, die Amerikaner übernahmen die Kaserne, nutzten sie unter anderem als sogenannte Special Weapons School. Daraus entwickelte sich die Nato-Schule. Früher, erzählt Ahrens, trugen die Straßen Am Anger oder die Aufackerstraße noch amerikanische Namen, das Recreation Center war eine US-Grundschule und der Wellenberg später „der Pool für Offiziere“.

+ Bevor die US-Streitkräfte 1953 Kurse für die Allianz angeboten haben war, die Nato-Schule unter anderem eine Military-Police-Schule für die US-Armee. © Nato-Schule Oberammergau

Im steten Wandel befindet sich die Einrichtung seit der Eröffnung am 10. August 1953. Sie ist kein Teil der Kommandostruktur der zwischenstaatlichen Organisation, sondern ein eigenständiges Konstrukt, für das Deutschland und die USA aber die Infrastruktur bereitstellen. Ahrens spricht von einer „Riesen-Veränderung“ und bezieht sich dabei alleine auf die Phase, die er live miterlebt hat. Als er in der NSO aufschlug, gab es zum Beispiel nur vier Klassenräume. „Wir mussten noch das Ammergauer Haus oder den Seminarraum im Hotel Böld mieten.“ Seit dem Neubau des Hauptgebäudes stehen zwölf Hörsäle zur Verfügung. Welchen Boom die Schule bis heute erlebt, belegen die nackten Zahlen. Als der Betrieb aufgenommen wurde, gab es gerade einmal zwei Kurse. Jetzt sind’s 160. Zum Vergleich: Beim 50. Geburtstag waren es noch 64. Über 11 000 Teilnehmer aus 69 Nationen – nicht nur Partnerländer – kamen alleine im vergangenen Jahr nach Oberammergau. Was Colonel Jay B. Smith, seit 2022 Kommandant, begrüßt. „Wir freuen uns über die stetig wachsenden Teilnehmerzahlen“, sagt er. Das sei ein Beweis für das Vertrauen und die Anerkennung, die die Einrichtung in der Nato genieße. „Wir sind stolz auf unseren Beitrag zur Stärkung der multinationalen Zusammenarbeit.“ Das oberste Ziel.

Auch geheim eingestufte Kurse finden statt

Die Nato-Schule ist einzigartig in ihrer Herangehensweise und hat sich als führend in der Ausbildung auf operativer Ebene innerhalb des Bündnisses etabliert. „So ein System wie hier gibt es nirgends“, verdeutlicht Ahrens. Sie verbindet innovative Lehrmethoden mit realen Einsatzszenarien und vermittelt Fachwissen, Führungskompetenzen sowie interkulturelles Verständnis. Das Angebot, sagt Sprecher Henning Hauser, ist „super-vielfältig“. Auch geheim eingestufte Kurse gehören dazu, die sich zum Beispiel mit Nuklearwaffen beschäftigen. „Wir bringen Fachleuten aus dem gesamten Bündnis bei, wie sie ihre nationalen erlernten Fähigkeiten für die Nato umsetzen können“, erklärt der Kommandant. Aktuell kümmern sich über 40 Profi-Ausbilder um die Teilnehmer aus aller Welt.

Doch trotz der positiven Entwicklungen steht die Einrichtung immer wieder vor Herausforderungen. Eine enorme aus jüngster Vergangenheit: die Corona-Pandemie. Keine Kurse, keine Einnahmen. Von 2020 bis 2022 war der Schulungsbetrieb massiv eingeschränkt. Hygienekonzepte und Auflagen seitens der USA, der Bundesrepublik und des Freistaats mussten unter einen Hut gebracht werden. Die Folge: Strenger ging es kaum. Wirtschaftliches Arbeiten? Nicht mehr möglich. Das ist aber existenziell wichtig für die NSO. Weil sie nicht der Nato unterstellt ist, fließen von dieser auch keine Gelder. Colonel Smith setzte sich deshalb intensiv dafür ein, dass die bestehenden, aber veralteten Verträge zwischen den USA und Deutschland erneuert werden. Mit Erfolg. „Die stellvertretende Verteidigungsministerin der USA, Celeste Wallander, und Staatssekretär Benedikt Zimmer, unterzeichneten die erste politische Absichtserklärung zum Erhalt der Nato-Schule und zur Zusammenarbeit bei der Gestaltung ihrer Zukunft“, sagt der Kommandant.

Herausforderungen durch Corona und den Ukraine-Krieg

Auf Corona folgte der russische Überfall auf die Ukraine. Wieder ein Schlag ins Gesicht. Personal aus den Nato-Hauptquartieren stand nicht mehr oder nur eingeschränkt für die Ausbildung in Oberammergau zur Verfügung. Auch das regelte Smith. Durch den Krieg steigt aber der Schulungsbedarf. Doch die NSO stößt mit ihren Kapazitäten langsam an ihre Grenzen. Die Teilnehmer werden überwiegend in Oberammergau und darüber hinaus untergebracht. Das eigene Hotel verfügt über 60 Plätze. Zu wenig. „Wir sind der Gemeinde und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen sehr verbunden“, betont der Schulleiter deshalb. Ohne die Unterstützung der Hoteliers wäre es schwierig, die hohe Nachfrage abzudecken.

Ahrens kennt alle Seminarteilnehmer, Ausbilder und Co. Besser gesagt, sie kennen ihn. Bei der Ankunft in Oberammergau kommt niemand an ihm vorbei. Er führt sie ein in ihr manchmal kürzeres, manchmal längeres Leben in der Einrichtung. „Viele der Ausbilder sind drei Jahre lang da“, sagt der 45-Jährige. So professionell es im Klassenraum zugeht, bei ihm kommt die Entspannung und Unterhaltung ins Spiel. Im Recreation Center darf die Uniform dem Freizeitlook weichen. Ahrens liebt seinen Job. „Man lernt viele Menschen und Nationen kennen“, betont er. Freundschaften entstehen manchmal. Macht den Abschied allerdings schwerer. „Da muss man stark sein.“

Merchandising-Artikel zu erwerben

Mit leeren Händen verlässt die Oberammergauer Nato-Schule aber niemand. Jeder bekommt ein Geschenk. Eine kleine Plakette. Wem das nicht reicht, der kann sich mit „Fanartikeln“ eindecken. Mit Tassen, Shirts, Bierkrügen und vielem mehr. Der Adler, das Symbol der Einrichtung, aus Holz, gehört zu den Verkaufshits. Er ist eine Erinnerung an einen Ort, der Menschen fördert und verbindet. Der für Mathias Ahrens ein Stück weit Familie bedeutet.