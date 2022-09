Alles in Eigenregie: Oberammergauer Kinder führen ihre eigene Passion auf

Von: Barbara Falkenberg

Konzentriert bei der Sache: Jesus-Darsteller Fridolin Freier bei der ersten Probe. © Sebastian Schulte

Wo Jesus noch in Kinderschuhen steckt: In Oberammergau studieren Kinder derzeit ihr eigenes Passionsspiel ein. Am Montag, 5. September, wird Premiere gefeiert.

Oberammergau – Das ist ja fast wie sturmfrei zu haben. Zumindest haben die Erwachsenen nicht viel zu melden. Die Oberammergauer Kinder übernehmen das Kommando. Sie stellen in Eigenregie ein Theaterstück auf die Beine. Seit Mai spielen sie beim „Einzug in Jerusalem“ oder anderen Szenen bei der großen Passion mit, jetzt inszenieren sie ihr ganz eigenes Gelübdespiel. Bühne frei für die nächste Generation von Jesus, Maria und Aposteln.

Die Kinderpassion ist Tradition. Nicht so alt wie das weltberühmte Spiel. Erste Bilder tauchen in Dokumentationen aus den 1950er Jahren auf. Etwa 100 junge Darsteller im Alter von 4 bis 15 Jahren schlüpfen in die verschiedenen Rollen. Seit 1. August verzichten die Mädchen und Buben weitgehend auf Besuche im Freibad oder auf andere Freizeitaktivitäten, um bei den täglichen Proben ihr Stück zu perfektionieren. „Sie werden mit der Passion groß, kennen die Texte auswendig und wollen die Rollen dann auch selbst nachspielen“, erzählt Frederik Mayet, Sprecher der „großen“ Gelübdespiels und Jesus-Darsteller.

Die Premiere steht bevor: Fleißig studieren die Mitwirkenden der Kinder-Passion am Musik-Pavillon ihre Inszenierung ein. © Mayet

Sein achtjähriger Sohn ist einer der jungen Schauspieler, die sowohl die Proben selbst organisieren, die Rollen untereinander verteilen und mit ein wenig Unterstützung durch die Erwachsenen eigenständig alles selbst in die Hand nehmen. Sogar den umfangreichen Original-Text kürzten sie auf 67 Seiten um die Hälfte, strichen so manch eine Szene. Dennoch waren viele Übungseinheiten notwendig. Da es keine Musik gibt, mussten Fragen wie die der Darstellung des Übergangs zum Ölberg geklärt werden. Längst hat der Nachwuchs die Abläufe verinnerlicht, weiß, worauf er achten muss. Am Montag, 5. September, feiert die Kinderpassion Premiere.

Die Initiative haben in diesem Jahr die zwei Spielleiter Ludwig Freier (spielt den Nikodemus) und Seppi Flemisch (schlüpft in die Rolle des Johannes) ergriffen. Die beiden Elfjährigen gehen in dieselbe Klasse und haben ihre Schulkameraden gefragt, wer Lust hätte, mitzumachen. Die Interessenten schrieben sie in Listen ein, ihre Brüder Fridolin Freier und Carl Flemisch (9 und 8 Jahre) wurden ins erweiterte Leitungsteam aufgenommen. Fridolin spielt Jesus, Carl Pilatus. Zusammen kümmert sich das Duo um die Requisiten wie Dornenkrone, Abendmahltisch und -stühle. „Manchmal fragen wir die Erwachsenen von der letzten Kinderpassion um Rat und bitten um Hilfe“, räumt Seppi ein. Die Rollen hat er aber eigenständig verteilt. „Ich habe mir überlegt, wer gut wäre als Jesus, als Judas oder Maria.“ Da es weniger Rollen für Mädchen als für Buben gibt, hat er zwei der Apostel weiblich besetzt. Deshalb übernimmt Leni Schmid den Part von Jakobus Alphäus, Sophia Schmid den von Bartholomäus. Die jungen Oberammergauer machen eben das, was sie für richtig halten.

Die Termine Die Passionsspiele der Oberammergauer Kinder feiern am Montag, 5. September, Premiere. Spieltag ist außerdem am Mittwoch, 7. September. Los geht’s jeweils um 18 Uhr am Musik-Pavillon am Ammergauer Haus. Dort finden auch die weiteren Aufführungen am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, statt. Dann beginnen die Inszenierungen aber bereits um 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.