Sternplatz in Oberammergau: Wohin mit der Statue?

Von: Manuela Schauer

Bekam 2018 ein neues Gesicht: der Sternplatz. © db-a.

Wie wird der Sternplatz in Oberammergau künftig gestaltet? Damit beschäftigte sich der Bauausschuss. Die Entscheidung fällen werden die Mitglieder aber nicht.

Oberammergau – Die Oberammergauer haben viele Talente. Das Theaterspielen zählt ohne Frage dazu. Das Holzschnitzen gleichermaßen. Für beides sind sie sogar berühmt. Berüchtigt dagegen für ihre dritte Begabung: immer wieder aufs Neue um das gleiche Thema zu kreisen. Man nehme nur die Photovoltaik-Freiflächenanlage oder lange Zeit die Rialtobrücke. Der Bauausschuss setzte sich nun einmal mehr mit einem Projekt auseinander, das die Gemeindepolitik ebenfalls schon einige Jahre beschäftigt: den Sternplatz. Um die geplante Statue und die weitere Gestaltung ging es eigentlich vordergründig. Doch es wäre nicht Oberammergau, wären nicht alte Kamellen aufgewärmt worden.

Gleich vorneweg: Zu einem Beschluss ist es in der Sitzung nicht gekommen. Stattdessen einigten sich die Ortspolitiker darauf, sämtliche offenen Fragen und Vorgehensweisen auf dem verwaltungsinternen Weg klären zu lassen. „Jetzt bleibt’s bei mir kleben“, sagt Bürgermeister Andreas Rödl ganz wertfrei auf Tagblatt-Nachfrage.

Museumleiter präferiert Positionierung in der Mitte des Sternplatzes

Anders als bei früheren Debatten über den Sternplatz waren diesmal weniger Zuhörer im Ammergauer Haus erschienen. Was sie verpassten? Relativ harmonische Gespräche und eine fast 45-minütige Reflexion inklusive „Fehlern“ über den bisherigen Verlauf des Projekts. Dabei sollte der Fokus auf dem künftigen Standort der Skulptur liegen.

Zwei Varianten standen zur Wahl: die Figur weiter hinten zu postieren und weitere Kurzzeitparkplätze zu schaffen oder die Figur mittig zu setzen und die Finger von zusätzlichen Abstellflächen zu lassen. Dr. Constanze Werner vom Oberammergau Museum, welches für die Gestaltung der Statue zuständig ist, bevorzugt einen Standort in der Mitte des gesamten Platzes in der Nähe der Straße. Damit das Kunstwerk richtig zur Geltung kommt, sollte auf weitere Parkplätze sowie Bestuhlung (Schirme) verzichtet werden. Eine Meinung, der Rödl – auf dem Gebiet Laie – vertrauen muss. Sie decke sich aber mit der von Ursula Huber, der Architektin im Bauamt. Dafür sicher nicht mit den umliegenden Gewerbetreibenden.

Keine weiteren Kurzzeitparkplätze

Die Geschäftsleute, die als Interessensgemeinschaft Sternplatz auftreten, drängten bereits im März dieses Jahres darauf, dass weitere Sondernutzungsflächen mittig auf dem Platz verpachtet werden. Was abgelehnt wurde. Der Beschluss hat bis heute Bestand. Ein erneuter Antrag landete im September im Rathaus. Dieser zielte auf mehr als die vorhandenen drei Kurzzeitparkplätze. Das Anliegen wurde geprüft, mit schlechtem Ausgang für die IG-Mitstreiter. „Es bleibt alles wie gehabt“, sagt der Bürgermeister. Die architektonische Sicht spielt eine große Rolle. Wie es von Seiten der Verwaltung heißt, war die Intension des Entwurfs für die Sternplatz, die Fläche zwischen allen Häusern zu einem Platz zu vereinen. Weitere Parkflächen würden den Straßenverlauf betonen, den Platz teilen und den Grundgedanken zerstören.

Florian Schwarzfischer, von Anfang an ein Kritiker der Gestaltung des Areals, kann zwar beide Wünsche aus den Augen der Gewerbetreibenden nachvollziehen, weist aber auf Fluchtwege et cetera hin. Wenn man diese wegrechne, bleibe eine Stellfläche von circa 100 Quadratmetern übrig. „Da haben wir nicht viel zu gestalten“, betont der BIO-Vertreter im Tagblatt-Gespräch. Auch mit Parkplätzen schaut’s schwierig aus. Die seien zum einen nicht im Entwurf vorgesehen gewesen, zum anderen gebe es Möglichkeiten am ehemaligen Rathaus oder an der Eugen-Papst-Straße zum Beispiel. Außerdem „brauchen wir die Straße, sie ist eine zentrale Achse“. Statt einem Plus- wurde sogar ein Minus-Appell laut: Im Ausschuss gab es den Vorschlag, auf eine Stellfläche zu verzichten, um der Statue mehr Ausdruck zu verleihen.

Mobile Statue

Das Kunstwerk, über das mehrfach beraten wurde, spaltet bis dato die Meinungen. Ein altes Thema, das aufkochte. Während sich das Gros der Ausschussmitglieder wegen der Schnitzerei im Dorf nach wie vor klar für Holz aussprach, blieb Karl-Heinz Götz (PWG) seiner Linie treu. Er plädierte einmal mehr dafür, Bronze zu verwenden. Das Material hätte sich zum Beispiel beim Eselsbrunnen oder Rottwagen bewährt. Was er aber ausdrücklich betont: „Ich will den Schnitzern nicht das Geschäft wegnehmen.“ Denn beabsichtigt ist, die Figur alle paar Jahre auszutauschen, um diesen eine Art Ausstellungsplattform zu bieten.

Eine Idee brachte Götz ebenfalls ein: die Stele, die im Zuge der damals neuen Umgehungsstraße rechts vor der Unterführung Richtung Friedhof aufgestellt wurde, zu verwenden. „Es ist ein wunderschönes Denkmal“, sagt der PWG-Vertreter. Von einem heimischen Künstler hergestellt. „Ich weiß aber nicht, ob man die nach 30 Jahren wegmachen kann.“

Sein Vorstoß wird nicht zum Zug kommen. Stattdessen soll eine mobile Holzstatue mit Sockel den Sternplatz zieren. Außer im Winter, um die Figur zu schützen. Wie diese einmal aussieht? Ein Wettbewerb wird ausgelobt.