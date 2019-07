Krimi mit Katharina Böhm am Kolben

Im Bikepark in Oberammergau stürzen sich normal verwegene Mountainbike-Piloten in die Abfahrten. Jetzt mussten die Strecken gesperrt werden - aus einem besonderen Grund.

Oberammergau – Zwischen fünf und sechs Millionen Menschen lockt der ZDF-Krimi „Die Chefin“ je Folge vor den Bildschirm. Damit gehört die Serie auch im neunten Jahr zu den erfolgreichsten Kriminalfilmen im deutschen Fernsehen. Hauptdrehort ist München, doch ist die Produktionsfirma „Network Movie“ immer wieder auf der Suche nach neuen Lokalitäten. Jetzt sind die Macher im Oberland fündig geworden. Genau gesagt am Kolben in Oberammergau. Dort wird mit einem Team von rund 45 Fernsehschaffenden und 37 Komparsen zwei Tage lang gedreht – gestern und heute.

+ Betreiber des Focus-Bikeparks in Oberammergau: Markus Reiser (l.) und Lukas Gerum. © Hutter „Sehr spannend und interessant“ findet Lukas Gerum den Aufenthalt der Fernsehleute. Zusammen mit Markus Reiser betreibt er mittlerweile im vierten Jahr den Bikepark am Kolben, der Schauplatz für den ZDF-Krimi ist. Dass die beiden für zwei Tage bis 17 Uhr die verschiedenen Routen für heimische Mountainbike-Freaks sperren mussten, spielt keine Rolle. „Es ist doch eine tolle Sache, wenn unser Bikepark für einen Fernsehkrimi ausgewählt wurde“, betont Reiser. Groß Werbung müssen beide nicht mehr machen: Die Strecken am Kolben sind etabliert und beliebt in der Biker-Szene, bis aus München und sogar Ulm kommen die Downhiller. Sogar für zwei Stunden, nach der Arbeit, kommen Radl-Freaks aus der Stadt mal schnell ins Ammertal, um sich auf dem Bike in die Abfahrten zu stürzen. Im vergangenen Jahr verkauften die Betreiber 8500 Tickets.

Jetzt wird ihr Bikepark sogar noch zur Filmkulisse. Wie kam es dazu? Thomas Starte, Assistent der Produzentin (Susanne Flor) bei „Network Movie“, erzählt, dass laut Drehbuch eine Mountainbike-Strecke im Umland von München gesucht worden sei: „Wir haben recherchiert, und sind dann in Oberammergau fündig geworden. Das hier ist ein sehr schöner Platz, der für uns absolut passt. Und dann noch die wunderschöne Landschaft.“ Von den Gegebenheiten schwärmte gestern auch die Hauptkommissarin in Person von Katharina Böhm, als sie gut gelaunt und locker am Set auftauchte: „Ich kenne die Gegend hier relativ gut, vor allem durch meine Eltern. Beeindruckend ist für mich auch Kloster Ettal.“ Sagte sie, und verschwand für die nächsten 90 Minuten in der Maske. Die Pflicht ruft.

+ Das Team der ZDF-Krimireihe „Die Chefin“: v.l. Jürgen Tonkel, Katharina Böhm, Christoph Schechinger. © DPA-Bildfunk

In der in Oberammergau gedrehten Folge, die vermutlich nächstes Jahr ausgestrahlt wird, geht es um einen Privatdetektiv, der im Sportwetten-Milieu ermittelt. Plötzlich wird der Mann tot auf einer Toilette aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass er dort nicht gestorben ist, sondern bereits vorher einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen hat. Die Suche nach dem Mörder führen die beiden Kommissare Vera Lanz und Paul Böhmer auch zu einer Mountain-Bike-Meisterschaft. Hier schlüpft Canan Samadi (u.a. „Tatort“) in die Rolle einer Profi-Moutainbikerin.

Acht Folgen dreht „Network Movie“ pro Jahr für die Krimi-Reihe „Die Chefin“. Es liegt wohl auch an der Ausstrahlung von Katharina Böhm als Kommissarin, dass die Serie so erfolgreich ist. Seit 2012. Die nächste Folge läuft am 23. August um 20.15 Uhr im ZDF.