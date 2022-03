„Ich sehe das gelassen“: Tierische Darsteller gehören zu den Passionsspielen

Von: Tanja Brinkmann

Ein Leckerli zwischendurch steckt Elke Kerler ihren Kamelen Siggi (r.) und Nalani zu, die bei den Passionsspielen einen großen Auftritt haben. © Reindl

Esel Sancho wollte nicht mehr. Für die Organisation Peta ein Beleg dafür, dass Vierbeiner nicht auf die Bühne gehören. Dem können sich Tierschützerin Tessy Lödermann und die Verantwortlichen des Gelübdespiels nicht anschließen. Fast 60 Tiere bereichern das Spiel über das Leben und Sterben Jesu – und werden bestens versorgt.

Oberammergau – Siggi tunkt seine Schnauze in das leicht gefrorene Wasserfass, hebt den Kopf und kaut. Es knackt. Ein paar Eisbröckchen hat der Kamelhengst aus der blauen Tonne herausgefischt. Neben ihm wärmt sich Kameldame Nalani unter einer blauen Decke, die sich um die Höcker schmiegt. Eigentlich können die Tiere Kälte gut ab, doch wegen des recht milden Winters hat die Stute schon reichlich Winterfell gelassen. Vor Kurzem ist das Duo auf dem Hof von Toni Mangold unmittelbar hinter dem Passionstheater angekommen. Jetzt werden die beiden mit weiteren tierischen Darstellern auf ihren Auftritt in Oberammergau eingestimmt.

Der Vorlauf macht Sinn. Allein um zu sehen, ob sich die Tiere tatsächlich dafür eignen. Bei Sancho, dem Katalanischen Riesenesel, war das nicht der Fall (wir berichteten). „Er war einfach nicht mehr fit“, sagt Pressesprecher Frederik Mayet, der zudem einer der beiden Jesus-Darsteller ist. Das Tier, Jahrgang 1998, das er noch von den Proben 2000 kennt, sei richtig alt geworden. „Und es hat einige Zähne verloren, weshalb es mit dem Füttern schwierig war.“ Vorsorglich wurde Sancho auch noch von einem Tierarzt durchgecheckt, ehe er auf den Gnadenhof „Kameloase“ in Langerringen (Landkreis Augsburg) zurückgeschickt wurde.

Peta kritisiert „tierschutzwidrige Nutzung“ des Esels

Für die Tierschutzorganisation Peta ist dies ein deutliches Signal, sich erneut gegen den Einsatz von Tieren auf der Bühne zu positionieren. „Es ist kein Wunder, dass Sancho die Bühnenauftritte verweigert, denn für einen Esel bedeuten sie Stress und Leid“, betont Fachreferent Peter Höffken. Esel seien nicht dazu da, über ein halbes Jahr lang fast täglich ein schweres Gewicht auf ihrem Rücken zu tragen, vor Publikum auf einer Bühne zu stehen und in einer fremden Umgebung gehalten zu werden. Vielmehr „sind sie sehr soziale Tiere, die auf eine grüne Wiese gehören, wo sie mit Artgenossen spielen können“. Deshalb appellierte Peta erneut an Spielleiter Christian Stückl, „dem Esel und den anderen Tieren die tierschutzwidrige Nutzung zu ersparen“.

Ein Vorstoß, den Tessy Lödermann nicht unterstützt. „Ich sehe das gelassen“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Garmisch-Partenkirchen und Vize-Präsidentin auf Freistaat-Ebene. „Bei so etwas kommt es immer darauf an, wie das jeweilige Tier konditioniert ist.“ Es gebe Vierbeiner, die kein Problem damit haben. „Die sogar richtig neugierig sind“, unterstreicht Mayet. Diese Beschreibung trifft auf Aramis zu, der nun an Sanchos Stelle seinen großen Auftritt beim Einzug in Jerusalem hat. „Der will was tun, ist richtig froh, was machen zu dürfen.“ Mit einer Schulterhöhe von 1,40 Metern ist er ebenso groß und kräftig wie Sancho, nur fünf Jahre jünger. „Im besten Eselalter“, sagt Mayet. Rochus Rückel, der andere Jesus-Darsteller, durfte bereits auf ihm reiten und war sehr angetan. „Es hat gut geklappt.“

Dass der Oberammergauer Jesus mittlerweile auf einem Großesel auf die Passionsbühne reitet, lag auch an der Debatte, die Peta vor zwei Jahren angestoßen hatte. Damals hatte die Organisation gefordert, den Gottessohn auf einem E-Roller in Jerusalem einziehen zu lassen. Das war freilich nie in Erwägung gezogen worden. Allerdings hatte die Diskussion dazu geführt, dass nun ein größerer Esel – der von 2010 war mit 1,15 Metern Schulterhöhe deutlich kleiner – eingesetzt wird.

Esel und Kamele weiden auf Wiese hinter dem Passionstheater

Dafür, dass es ihm und seinen tierischen Kollegen gut geht, sorgt vor allem Mangold. Sein Hof liegt etwa 50 Meter vom Theater entfernt. „Somit haben unsere Tiere den wahrscheinlich kürzesten Weg zu ihrem Auftritt“, sagt Mayet und schmunzelt. Auch das Veterinäramt ist Lödermann zufolge involviert. „Aber ich traue den Oberammergauern auch zu, von sich aus zu reagieren, wenn sich ein Tier nicht wohl fühlt.“ Der Abschied von Sancho sei das beste Beispiel dafür.

Aramis und die Kamele dürfen sich zudem auf einer Wiese hinter dem Passionstheater erholen. Derzeit genießen der zweijährige Siggi und die acht Jahre alte Stute die Sonne noch umgeben von einem Bauzaun auf dem Hof von Mangold, ein Container dient als Unterschlupf. In direkter Nachbarschaft zu Pferden und Rindern. Die Beherbergung der Höckertiere nimmt der Landwirt gelassen. „Sie sind ganz anspruchslos“ – Heu, Wasser und gut ist’s. Aber seine Jungpferde seien bei ihrer Ankunft schon ganz aufgeregt gewesen. Sie sind nicht die einzigen, die an Siggi und Nalani gewöhnt werden müssen. Schließlich stehen zwei Pferde, Süddeutsches Kaltblut, auch bei der Passion auf der Bühne. Auf diesen nehmen die Hauptmänner- und Pilatus-Darsteller derzeit Reitunterricht.

Fast 60 Tiere bereichern das Oberammergauer Gelübdespiel

Doch damit ist die tierische Besetzungsliste noch lange nicht komplett. Auch 7 Enten, 5 Hühner und 15 Tauben bereichern das Gelübdespiel. Für sie wurden Körbe geflochten – kein wildes Geflatter im Theater also. Aber vielleicht ein wenig Meckern und Blöken. Denn 5 Ziegen und rund 20 Schafe kommen ebenfalls auf die Passionsbühne. Tiere verschiedener Herden, verschiedener Landwirte aus Oberammergau. Zusammengeführt wurden sie schon jetzt, damit ein Gemeinschaftsgefühl entsteht.

Zuversichtlich, dass sich ihre Kamele bei den Aufführungen gut anstellen wird, ist Elke Kerler. Sie wählt nur Tiere aus, die sich von ihrem Wesen her für die Bühne eignen. Abgesehen davon war Nalani wie Sancho schon 2020 vor Ort, ehe die Passionsspiele abgesagt wurden. Bei Neuling Siggi macht sie sich auch keine Sorgen, „er ist ein selbstbewusster Kerl“. Wobei der Lärm im Theater nicht ohne sei, daher müsse mit lauter Musik geübt werden. Dabei helfen Leckerlis. Genau wie dabei, einen Menschen an sich heranzulassen. „Kamele lieben Aufmerksamkeit“, betont Kerler. In Unmut versetzen sollte man sie dagegen nicht, da sie nicht nur nach hinten ausschlagen können, sondern auch zur Seite. Wem es dagegen gelingt, von einem Kamel als Teil der Herde gesehen zu werden, der darf jederzeit mit einem Schmatzer auf die Backe rechnen.