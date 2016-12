Premiere:Im Party-Buszu den Nachbarn

6. Ammergauer Brettl-Nacht am 21. Januar 2017

Oberammergau - Sie hat mittlerweile ein festes Stammpublikum, trotz skeptischer Kommentare zu Beginn: Zum sechsten Mal steigt am 21. Januar die Ammergauer Brettl-Nacht, das Musik- und Kabarett-Event mit diesmal neun Gruppen.

Die Brettl-Nacht verlässt Oberammergau. „Das hebt diese Musiknacht nochmals eine Stufe höher“, findet gar Bürgermeister Arno Nunn. Um falschen Annahmen entgegen zu wirken: Die Brettl-Nacht gibt es zu Jahresbeginn nicht nur im Passionsort, sondern auch in Unterammergau und Wurmansau. Verbunden werden die einzelnen Lokale mit dem aus der GAPliveNacht bekannten Partybus, der im Halbstunden-Takt bis 3 Uhr früh verkehrt und ein Fassungsvermögen von 120 Personen hat.

In den beiden letzten Jahren kollidierte das Musik- und Kabarett-Festival mit dem Fasching, was bei dem feier-lustigen Volk mitunter zu Interessenskonflikten führte. Dem geht Veranstalter Rupert Reggel mit seinem Team diesmal aus dem Weg – die Fosnacht liegt in weiter Ferne. Bei den Musikern und Bands gibt es wieder einen bunten Mix – aus alten Hasen wie Hanse Schoierer und den Beat Bulls aus Böbing bis hin zu angesagten Newcomern wie Mayfly’s Memory und der frisch geschlüpften Band Rigoros aus Peiting. Auch die After-Show-Party wandert diesmal vom Kleinen Theater in Oberammergau nach Unterammergau in die Wetzstoa-Stubn, wo DJ Deejoy, so die Veranstalter, „für einen extrem smoothen und wunderbar tanzbaren Sound“ sorgt.

Absolut fair – bei neun Auftritten – ist der Eintritt für die Brettl-Nacht: Die Karten kosten im Vorverkauf elf Euro und sind erhältlich in allen beteiligten Lokalen sowie bei Monika Lang, Bebba Naturtextilien, Haarvanna Cut und SammelSurium in Oberammergau. Restkarten gibt es zu 14 Euro an der Abendkasse.

Auf einen Blick

Treffpunkt: Bumbleboys (Country Rock & Folk);Tini: Hanse Schoierer (Musikkabarett); Bemsl: Fretless (Band aus Murnau – Latin, Funk & Rock);Kino-Bar: Red Sticks (Rock ’n Roll, Rockabilly, Soul und Blues); Gasthof Rose: Rigoros (Band aus Peiting – Heimatsound); Wirtshaus:Big Bad Wolf (Musik der 1960- und 1970-er Jahre); Wetzstoa-Stubn Unterammergau: Beatbulls (Band aus Böbing, mit Jonny Toth) – After-Show-Party mit Deejoy; Dorfwirt Unterammergau: Freddy Gonzalez (mit Mundharmonika und Gitarre);Bäckerei Auerhammer Unterammergau: RoadShot (Rock ’n Roll); Ammertaler Hof Wurmansau:Mayfly’s Memory (drei kecke Mädels)

Weitere Infos:

www.holiday-event.de