Endspurt beim Vorzeigeprojekt Nr. 1

Umbau des Lampl-Anwesens

Bad Kohlgrub – Im Sommer 2017 soll der Umbau des Lampl-Anwesens fertiggestellt werden. Vor allem der Denkmalschutz ist eine große Herausforderung und bereitet zugleich Freude.

Als „ein Stück gebauter Geschichte“ und „fast 400 Jahre alten Zeitzeugen“ bezeichnet Architekt Michael Laubender das Lampl-Anwesen, das seit November 2015 – unter strengen Vorgaben des Denkmalschutzes – saniert wird. Der Ort soll ein modernes Haus der Vereine bekommen. Ein Ziel, das schon in wenigen Monaten erreicht werden soll. Bereits im Gemeinderat hat Bürgermeister Karl-Heinz Reichert (parteifrei) die nahende Fertigstellung des Ausnahmeprojekts angekündigt. Und das nicht in ohne Grund.

Denn das Erdgeschoß der ehemaligen Tenne ist soweit fertig. Hier werden unter anderem Lagerräume verschiedener Vereine entstehen. Man sieht dort auch den unteren Teil der „Sekundärstatik“, für die ein 16 Meter langer Stahlträger in das historische Gebäude eingezogen wurde. Über eine neu errichtete Betontreppe geht es in den ersten Stock. Aktuell ist hier noch eine Zwischendecke aus Holz eingezogen, die nach Abschluss der Arbeiten entfernt wird. „Dann erstrahlt die Tenne mit bis zu sieben Metern Raumhöhe in ihrer ganzen Pracht“, beschreibt der verantwortliche Architekt. „Alt bleibt alt und neu wird neu“ lautete die Auflage des Denkmalschutzes. Was damit gemeint ist, wird dann deutlich, wenn im Lampl alte Holzelemente auf moderne Stahlträger sowie Sichtbeton stoßen. Reichert kann sich gut vorstellen, dass der lichtdurchflutete Raum mit den beiden großen Glasfronten an den Seiten „primär als Übungsraum“ genutzt wird. Aber auch Veranstaltungen der Vereine seien denkbar. „Hier darf nur nichts stattfinden, was Ertrag abwirft“, erklärt der Rathauschef.

Im vorderen, ehemaligen Wohnbereich des Hauses sind die Bauarbeiten noch nicht so weit vorangeschritten. Was im Rahmen der Restauration möglich ist, das musste Reichert zufolge teilweise erst erkundet werden. Der Putz bestand beispielsweise aus Stroh und Kuhhaaren – ein Gemisch, das heute wertvoll ist. Es „erfordert deshalb sehr viel Sensibilität im Umgang mit der Substanz“. Und mitunter einen größeren Zeitaufwand. „Wir brauchen nämlich da, wo der Putz herunter gefallen ist, etwas Vergleichbares.“ Deshalb steht die Gemeinde in sehr engem Kontakt mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Es gebe bei der technischen Umsetzung durch einen Restaurations-Betrieb viel zu klären.

Laubender und Reichert wollen alles richtig machen. Schließlich geht es um ein Prestigeprojekt: Der Umbau des geschichtsträchtigen Gebäudes wird zum Großteil aus verschiedensten Fördertöpfen finanziert. Von den circa 1,7 Millionen Euro Baukosten muss die Gemeinde Bad Kohlgrub gerade einmal 500 000 Euro tragen. Mit am meisten freuen sich Bürgermeister und Architekt über die finanzielle Unterstützung seitens der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). „Diese fördert nur eine Handvoll Projekte bundesweit – und das Lampl Anwesen ist darunter. Dies unterstreicht die große Bedeutung auf eindrucksvolle Weise“, sagt Laubender. Es gehe um eine Vorzeigebaustelle „für den Denkmalschutz in Deutschland“. Nicht nur deshalb, weil Denkmäler, in denen Leben herrscht, eher selten sind.

Ein historisch wertvolles Holzelement wurde übrigens vor vielen Jahren nachweislich aus dem Lampl-Anwesen herausgenommen und in der Guggenbergalm „benutzt“. Die jetzige Besitzerin des Hauses, Sabine Egger, hat sich dem Bürgermeister zufolge aber schon bereit erklärt, das Teil aus einer Deckenkonstruktion unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Es soll an seinem ursprünglichen Platz wieder eingesetzt werden. Mit der Fertigstellung des Großprojekts rechnen Laubender und Reichert für Mitte des Jahres.