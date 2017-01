Ludwig Thoma: Heimatdichter mit vielen Gesichtern

Historischer Verein Oberammergau

Oberammergau – Vor allem Heimatdichter, aber auch Antisemit, ein herausragender politischer Satiriker und genauso ein nationalistischer Hetzer: Es gibt viele Beschreibungen, die auf Ludwig Thoma zutreffen.

Weil das Leben von Ludwig Thoma von Wandel geprägt war und er sich in seinen letzten Jahren politisch radikalisiert hat, ist er als Mann mit vielen Gesichtern in Erinnerung geblieben. Ein umfassendes Bild dieser besonderen Persönlichkeit hat die Literaturprofessorin Dr. Gertrud Rösch von der Universität Heidelberg genau an dem Ort gegeben, an dem Thoma an diesem Samstag vor 150 Jahren zur Welt gekommen ist: Oberammergau.

Die Plätze im Haus von Florian Lang (Klepper) haben erst gar nicht ausgereicht. Die Mitglieder vom Historischen Verein um Ludwig Utschneider, die den Abend zusammen mit dem Förderkreis Oberammergau Museum organisiert hatten, mussten zusätzliche Bänke aufstellen. Etwa 100 Besucher waren gekommen, um mehr über Thoma und seinen komplexen Werdegang zu erfahren. „Er war ein Extrem-Aufsteiger“, sagte Rösch, die sich seit 25 Jahren immer wieder mit dem Autoren beschäftigt. Thoma wurde am 21. Januar 1867 im heutigen Haus „Lang sel. Erben“ geboren. Als sein Vater Max, ein Förster, sieben Jahre später stirbt, steht die Mutter mit sieben Buben und Mädchen allein da. Als Gastronomin in Vorderriß bringt sie die Familie irgendwie durch. In dem sie arbeitet bis zum Umfallen und zwei Kinder sogar weggibt. Dennoch schafft sie es, ihrem Sohn Ludwig ein Jura-Studium zu ermöglichen. Schon damals fiel dieser auf. „Er war ein Schulversager“, unterstrich Rösch. Seine Renitenz führte dazu, dass er dreimal die Schule wechseln musste. Später etabliert er sich zunächst als Anwalt. Gehört zur wohlhabenden Oberschicht und zum Bildungsbürgertum. Bis er die Chance bekommt, bei dem Satire-Blatt „Simplicissimus“ als Texter einzusteigen. „Dort wurde er zum Bürgerschreck“, verdeutlicht Rösch, der jede Woche mit seiner politischen Lyrik Zeichen setzt. In den folgenden Jahren veröffentlicht er aber auch viele kleine Episoden, die später zu seinen Büchern werden. Bekanntestes Beispiel sind Thomas Lausbubengeschichten. „Er hat vieles ausprobiert.“ Was Thoma zeitlebens prägte, war seine Eigenschaft, stets viel zu schreiben. „Eine unglaubliche Leichtigkeit des Schaffens“, bei der er „immer wieder seine eigene Biografie ausbeutet“ hat. Ob in Gedichten, Kurzgeschichten, Novellen oder Romanen.

Dieser enormen Vielfalt stehen vor allem Zeitungsartikel im Miesbacher Anzeiger gegenüber, in denen Thoma meist anonym aggressive antisemitische Hetze verbreitet. Den Grund dafür, dass er sich in seinem letzten Lebensabschnitt ab etwa 1918 radikalisiert hat, sieht Rösch im damaligen Wertewandel und verlorenen Ersten Weltkrieg.

Thoma war vom Kaiserreich Wilhelms geprägt. „Für ihn hat Autorität eine wichtige Rolle gespielt“. Er hat sie, das alte System und das selbst Erreichte verteidigt. Ein politisches Verhalten, das für Rösch viel Grund zur Analyse und für Diskussionen bietet Auf die Frage, ob es das vorherige künstlerische Schaffen von Jahrzehnten entwertet, bezog die Expertin klar Stellung: „Ich meine nein.“