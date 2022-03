Tunnel Oberau: 500 Kilometer Kabel für die Sicherheit

Von: Katharina Bromberger

24 Ventilatoren und 1500 Leuchten sind im Tunnel Oberau installiert. Ihnen kommt eine entscheidende Bedeutung in puncto Sicherheit zu. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

28,2 Millionen Euro ließen beim Tunnel Oberau in die Verkehrs- und Betriebstechnik. Dahinter stecken komplexe Systeme, die Leben retten.

Geben einen Einblick in die Verkehrs- und Tunnelbetriebstechnik: (v. l.) Elmar Rupprechter, Anton Nahrhaft und Jürgen Salk. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Oberau – 251 Millionen Euro dürfte der Tunnel Oberau kosten – so liegen die aktuellen Schätzungen. Gut elf Prozent davon fallen auf die Verkehrs- und Betriebstechnik: 28,2 Millionen Euro für hochkomplexe Systeme, die die Sicherheit der Autofahrer garantieren sollen. Anton Nahrhaft und Jürgen Salk, Team- und Projektleiter in der Bereich der Tunnelbetriebstechnik, sowie Elmar Rupprechter, Projektleiter der Verkehrstechnik, gaben dem Tagblatt einen Einblick in den Sektor, auf den sich jeder Verkehrsteilnehmer zu 100 Prozent verlassen muss, der den Tunnel später benutzt. Funktioniert er nicht, herrscht definitiv Lebensgefahr.

Sensoren: Luft, Höhe, Geschwindigkeit - alles wird gemessen

Messen, messen, messen: Das gilt in jedem Tunnel. Sensoren garantieren die Sicherheit. Manche überwachen den Kohlenstoffmonoxid-Gehalt, andere die Geschwindigkeit der Luft, wieder andere die Luftpartikel. 18 Stück dieser sensiblen Fühler sind in Oberau per Infrarot-Technik für die Höhenkontrolle zuständig. Zudem gibt es Sensoren mit einer Staudetektion. „Wir wollen ja nicht, dass im Tunnel Stau entsteht und wir nicht reagieren können“, sagt Elmar Rupprechter. Solche mit einer Radartechnik erfassen die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Zudem lässt sich auswerten, wie viele Lkw und Pkw pro Spur durchfahren. „Das brauchen wir für die Verkehrsplanung.“

Kabel: 500 Kilometer sind verlegt

Die Dimension der Verkehrs- und Tunnelbetriebstechnik verdeutlicht im Ansatz diese Zahl: Rund 500 Kilometer Kabel sind verbaut. Damit könnte man in etwa die Luftlinie von Garmisch-Partenkirchen nach Monaco verlegen. „Von armdick bis zur Dicke eines kleinen Fingers“, sagt Anton Nahrhaft, kommt jede Kabelstärke zum Einsatz.

Energieverbrauch: 1,2 Millionen Killowattstunden Strom im Jahr

Die komplexe Technik benötigt Energie. Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern, ehemals Autobahndirektion Südbayern, rechnet mit einem jährlichen Stromverbrauch von 1,2 Millionen Kilowattstunden. Zum Vergleich: Ein Zwei-Personen Haushalt in Deutschland verbraucht durchschnittlich 2000 bis 3500 Kilowattstunden. In rund 200 Schaltschränken sind die elektronischen und elektrischen Komponenten untergebracht.

Leitzentrale: 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche wird Tunnel überwacht

Aufgeschaltet wird der Tunnel Oberau – wie der Farchanter und künftig auch der Auerbergtunnel – in der Leitzentrale in München-Freimann. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sitzt dort ein Team, die das Geschehen in den Röhren beobachtet.

Fehlermeldung: 52 digitale Tunnelprogramme hinterlegt

Das meiste im Tunnel Oberau läuft automatisch. Misst beispielsweise einer der Sensoren einen zu hohen Kohlenstoffmonoxid-Gehalt oder eine zu geringe Luftbewegung, springt die Lüftung an. Etwas anders verhält sich das Ganze bei einem Unfall. Dank 150 Kameras sehen die Verantwortlichen in der Leitzentrale den gesamten Tunnel ein. Sie verfügen, bildlich ausgedrückt, über einen Werkzeugkasten, mit dem sie auf verschiedene Situationen, Zwischen- und Unfälle reagieren können: 52 digitale Tunnelprogramme sind hinterlegt, erklärt Elmar Rupprechter. Bleibt beispielsweise ein Lkw liegen, aktiviert der Mitarbeiter in der Leitzentrale entweder ein Programm, bei dem eine Spur gesperrt wird – oder ein anderes, um den kompletten Tunnel dicht zu machen, sollte der Lkw zwei Fahrbahnen blockieren.

Kameras: 150 Geräte zeichen Verkehr zur Sicherheit auf - keine Überwachung

Videoaufnahmen – ein sensibles Thema. Das weiß Nahrhaft. „Die Autofahrer werden hier nicht überwacht“, stellt der 57-Jährige klar. Gefilmt aber wird. Dies sei entscheidend, um etwa bei einem Unfall auch die Minute vor der Karambolage nachvollziehen zu können. Ausdrücklich betont Rupprechter, dass diese Daten nicht an die Polizei weitergegeben werden. Ohnehin sei die Autonummer nicht zu erkennen. Die Aufzeichnungen laufen in einen Ringspeicher, werden also nicht dauerhaft abgelegt, sondern überspielen sich immer wieder selbst: Läuft eine aktuelle Sequenz ein, löscht sie automatisch die älteste. Jürgen Salk betont: „Das ist ein reiner Sicherheitsaspekt.“

Beleuchtung: 1500 Leuchten, manche passen sich automatisch an

1500 Leuchten sind im Tunnel installiert. Sie brennen immer. Für eine gewisse Grundbeleuchtung, die sich dimmen lässt. Hinzu kommt die Einfahrts- oder Adaptionsbeleuchtung auf den ersten etwa 250 Metern der Röhren. Sie spielt eine entscheidende Rolle für die Verkehrsteilnehmer. Denn das Auge muss sich erst an neue Lichtverhältnisse gewöhnen, der Unterschied zwischen dem Tageslicht und dem muss gering gehalten werden. Je heller es also außen ist, desto heller muss das Licht im Portalbereich leuchten. Gesteuert wird dies durch Daten der Leuchtdichtekamera.

Lüftung: Vor allem bei einem Feuer werden sie entscheidend

24 Strahlventilatoren hängen paarweise an der Decke des Oberauer Tunnels. Sie funktionieren nach dem Prinzip Längslüftung: Die Luft wird an einem Portal angesaugt und am anderen ausgeblasen. Der Anlage kommen zwei Aufgaben zu: die Versorgung mit Frischluft im normalen Betrieb, „was in der Regel überhaupt kein Problem darstellt“, sagt Nahrhaft. „Dafür könnte man die Anlage viel geringer dimensionieren.“ An einem Tag mit leichtem Wind etwa wird sie gar nicht eingeschaltet, sondern läuft nur im Trudelbetrieb. Der Wind dreht das Lüfterrad an – das reicht. Hauptkriterium für die Größe der Lüftung ist Aufgabe zwei: „Dass man im Brandfall den Rauch aus der Röhre bringt.“

Brandfall: Radiodurchsage ertönt, Licht auf 100 Prozent, Blitzleuchten an den Notausgängen

Eines der schlimmsten Unfallszenarien ist ein Brand im Tunnel. Bricht ein Feuer aus, wird dies über die Brandmeldeanlage erkannt, der Brandort wird detektiert – und alle Sicherheitsmechanismen reagieren automatisch. Beide Röhren werden gesperrt, die Lüftung schaltet in den Automatikbetrieb, der Rauch wird in Fahrtrichtung ausgeblasen. Über eine Lautsprecher- sowie eine Radiodurchsage werden die Verkehrsteilnehmer informiert. Sofort fährt zudem die Beleuchtung auf 100 Prozent hoch. Am Bordstein beginnt die Markierungsbeleuchtung zu blinken und markiert den Fluchtweg links und rechts der Fahrbahn. Blitzleuchten weisen verstärkt auf die Notausgänge hin – über die Querschläge können die Menschen in die Nachbarröhre flüchten.

Zeitplan: Erste Tests gelaufen, Anfang Mai große Rettungsübung geplant

Der Tag der Tunneleröffnung wird aktuell auf politischer Ebene abgestimmt, sagt Salk. Irgendwann Ende Mai. Bis dahin wird die Verkehrs- und Betriebstechnik geprüft. Erste Tests sind bereits gelaufen. „Es ruckelt noch“, sagt Rupprechter. Nichts, was ihn beunruhigt. Deshalb gebe es den Probebetrieb ja: Um Probleme zu identifizieren, damit alles funktioniert, sobald der Verkehr durch die Röhren rollt. Zudem wird eine Übung mit allen Rettungskräften stattfinden. Diese koordiniert Florian Schindlbeck, Kommandant der Feuerwehr Oberau, in Abstimmung mit der Kreisbrandinspektion. Als voraussichtlichen Termin nennt er den ersten Samstag im Mai. Details zur Probe für den Ernstfall kann er noch nicht nennen. „Wir arbeiten gerade alles aus.“