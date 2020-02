B23-Ortsumfahrung: Hangtrasse mit Talbrücke?

B23-Ortsumgehung Oberau: Das staatliche Bauamt Weilheim hat in Oberau sein bevorzugtes Konzept vorgestellt. Die Meinungen gehen weit auseinander.

Oberau – Die B23-Ortsumgehung Oberau – ein Thema, das rund 500 Gäste in den beheizten Innenhof des Kulturparks gelockt hat. Gegen Ende der Fragerunde schnappte sich ein Mann in den hinteren Reihen das Mikrofon. Keiner, nicht mal Bürgermeister Peter Imminger (CSU), wusste so recht, wer da jetzt spricht. Er wolle mal ein Stimmungsbild im Zelt haben, ließ der Unbekannte verlauten. „Wollen die Oberauer den Status quo oder soll sich was verändern?“ Als es bei der Frage nach dem Ist-Zustand mucksmäuschenstill im Kulturpark blieb, war die Sache klar: Oberau will eine Entlastungsstraße für die B23. Nur wo und in welcher Form, darüber scheiden sich die Geister – und zwar gewaltig.

Dass es unterschiedliche Meinungen bezüglich der Trassenführung und der Einschleifung in den B2-Tunnel gibt, war hinlänglich bekannt. Das wurde bei der Informationsveranstaltung des Staatlichen Bauamts Weilheim nochmals ausgiebig vertieft. Die drei Experten der Behörde stellten zunächst die von ihnen bevorzugte Variante vor: eine Hangtrasse mit Talbrücke. Baukosten: 15 Millionen Euro. „Wir müssen bei der Ortsumgehung nicht nur eine Strecke überwinden, sondern auch eine Höhe“, erklärte Abteilungsleiterin Nadine Heiß. Die Höhenunterschiede – für die Varianten eines unterirdischen Anschlusses an den B2-Tunnel oder für eine Nullvariante ohne bauliche Veränderungen ein Ausschlusskriterium. Das mussten Heiß, Behördenleiter Uwe Fritsch und Sachgebietsleiter Werner Hüntelmann auch den Bürgern erklären, die sich im Anschluss an die Präsentation an die Experten wandten.

Bürgermeister Imminger stellt klar, dass sich der Gemeinderat noch auf keine Trasse festgelegt hat

+ Pro Hangtrasse: Josef Bobinger, Sprecher der Gruppe Verkehrsentlastung Oberau. © Alexander Kraus Imminger stellte klar, dass sich der Gemeinderat noch auf keine Trasse festgelegt hat. „Wir favorisieren bis jetzt gar nichts. Erst mal schauen wir uns an, was das Staatliche Bauamt zu bieten hat“, sagte der Rathauschef. Abteilungsleiterin Heiß präsentierte sämtliche Varianten, wobei am Ende nur zwei realisierbare übrig blieben. Die Behörde präferierte schließlich die Hangtrasse mit Talbrücke auf dem Mühlberg, weil diese im Vergleich zur Tunnellösung verkehrssicherer, bautechnisch einfacher und kostengünstiger ist. „Zudem sind keine Sperrungen wegen der regelmäßigen Tunnelwartung nötig“, verdeutlichte Heiß. Nachteile der Talbrücken-Variante: Der Eingriff in die Natur ist größer. Und: „Diese Lösung rutscht näher an den Ort“, sagte die Abteilungsleiterin. Zusätzlich ist hier nämlich ein Lärmschutz im Bereich des Trachtenheims und des Schwimmbads notwendig.

Gegen die von der Weilheimer Behörde favorisierten Variante regt sich schon länger Widerstand. Die Bürgerinitiative „NO B23 NEU“ lehnt die Mühlberg-Trasse ab. „Wir sind total entsetzt, dass die Bevölkerung Oberaus diese grandiose Zerstörung der Natur so kommentarlos hinnimmt“, schimpfte Sprecher Stefan Theelen im Tagblatt-Gespräch.

Dagegen sei die von der Initiative präferierte Trassenführung mit einem unterirdischen Anschluss an den B2-Tunnel nicht verfolgt worden, monierte er. Heiß ging kurz auf diese Variante ein und stellte dabei eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit im Tunnel fest. Die Unfallhäufigkeit an der Ettaler Spitzkehre und durch den Rückstau und Zu- und Abfahrten im Tunnel seien zu hoch, zudem entstünden Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe. Zwar ist der unterirdische Anschluss an die B2 der naturschutzfachlich Beste, aber „für uns keine Option“, betonte Heiß.

Zweiter Bürgermeister Josef Bobinger: Von der Umfahrung der B23 seien mehr Menschen betroffen als von der B2-Umgehung

Als Zweiter Bürgermeister und Sprecher der Verkehrsentlastung Oberau (VEO) ergriff Josef Bobinger (CSU) das Wort. Von der Umfahrung der B23 seien mehr Menschen betroffen als von der B2-Umgehung. Die Bewohner im Bereich Höfele und Am Kreuzacker seien froh, wenn die Straße gebaut werde. Theelen reagierte auf die Aussagen des Gemeinderats drastisch: „Ich finde es abgrundtief abartig, wenn Herr Bobinger den Kinderlärm aus dem Schwimmbad mit dem Verkehrslärm vergleicht.“ Zudem sei es merkwürdig, wenn Bobinger nichts gegen eine Brücke einzuwenden habe, die 20 Meter über das Trachtenheim führt, meinte Theelen.

Abschließend versprach Imminger, in der Gemeinderatssitzung in drei Wochen einen Kontakt mit einem Verkehrsplanungsbüro in Aussicht zu stellen. „Eine Umgehungsstraße wird nur einmal im Leben gebaut. Da bedarf es sorgfältiger Planung“, betonte der Rathauschef. Das Fachbüro solle nach Meinung Immingers alle vorgestellten Varianten prüfen. „Vielleicht gibt es noch irgendeine Lösung, die wir oder das Bauamt nicht im Blick haben“, sagte der Rathauschef. Er rechnet mit Kosten von 50 000 bis 80 000 Euro für die Gutachten.

VON ALEXANDER KRAUS