Brand in Oberau: Ermittlungen laufen noch

An den ersten Erkenntnissen rüttelt derzeit niemand bei der Kripo: Ursache für den Brand seien die Arbeiten am Dach gewesen.

Oberau - Komplett zerstört – der Brand in einer Oberauer Lagerhalle am vergangenen Dienstag hat einen enormen Schaden angerichtet. Ersten Aussagen der Kripo Garmisch-Partenkirchen zufolge hatte sich das Unglück durch Arbeiten im Dachbereich ereignet. Die Ermittlungen laufen zwar noch, diese Erkenntnisse zweifelt jedoch niemand an. „Für uns ist es unstrittig, dass der Brand durch die Dacharbeiten ausgelöst wurde“, sagt Kripo-Chef Werner Burger. Automatisch wird in solchen Fällen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Burger betont aber: „Absichtlich hat man das sicher nicht gemacht.“

Während die Schuldfrage geklärt wird, sucht die Familie Hohlfeld, die bei dem Feuer ihre Wohnung und somit ihr Hab und Gut verloren hat, ein neues Zuhause. Das Ehepaar und seine zwei Söhne erfährt dieser Tage viel Solidarität. Gestern hat das Unternehmen Langmatz – Familienvater Thorsten Hohlfeld arbeitet dort – eine Spendenaktion bei Facebook gestartet. Der Betriebsrat ruft darin auf, die Familie mit einer monetären Soforthilfe unter die Arme zu greifen.

Alle Spendenmodalitäten werden auf der Seite „Garmisch Langmatz“ in dem sozialen Netzwerk angegeben.