Brückenabriss und „Anlieger frei“-Schilder in Oberau: Unmut bei Unternehmern, Verunsicherung bei Kunden und Lieferanten

Von: Katharina Brumbauer

Das „Anlieger frei“-Schild verunsichert: Fritz Burda (l.) vom Radsportgeschäft Burda und Edgar Dissmann von „ATS“ beklagen, dass sich viele Kunden nicht trauen, ihre Geschäfte im Oberauer Norden anzufahren. © Katharina Brumbauer

Wer von Süden nach Oberau kommt steht erstmal an einer Absperrung: „Anlieger frei“ heißt es. Viele Autofahrer sind sich unsicher, ob sie weiterfahren dürfen. Die Ortszufahrt im Norden hingegen ist eine Baustelle, nur Pkw dürfen über eine Behelfsbrücke direkt ins Gemeindegebiet. Lkw, darunter Lieferanten des ansässigen Gewerbes, müssen einen Umweg bis vor Partenkirchen nehmen. Die Oberauer Betriebe monieren eine chaotische Streckenführung und herbe Einschnitte für ihr Geschäft.

Oberau – Es sind drei Absperrungen, die Edgar Dissmanns Unmut erregen. Eine an der südlichen Ortseinfahrt nach Oberau, eine an der Abbiegespur der B23 in Richtung Norden und eine bei der Feuerwehr. Sie signalisieren Verkehrsteilnehmern, die aus dem Ammertal und von Garmisch-Partenkirchen kommen, erst einmal: Hier geht’s nur bedingt weiter. „Anlieger frei“ heißt es darauf.

Der Grund: Die Gießenbachbrücke im Oberauer Norden ist abgerissen worden und wird neugebaut, um die Anschlussstelle Oberau Nord fertig zu bekommen. Der Durchgangsverkehr wird umgeleitet (wir berichteten). „Das ist geschäftsschädigend“, sagt Dissmann, Geschäftsführer des KFZ-Reparaturbetriebs und Abschleppdiensts „Auto Teile Service“ (ATS).

Viele Kunden schreckt das „Anlieger-frei“-Schild ab - dabei sind auch Einkaufende „Anlieger“

Zwar bedeutet das Schild „Anlieger frei“ selbstverständlich, dass Personen die betreffende Straße befahren dürfen, die in den Geschäften dort etwas erledigen müssen. Bei auswärtigen Kunden sei die Verunsicherung aber groß. „Viele trauen sich nicht“, berichtet Dissmann. „Spätestens bei der zweiten Absperrung an der Feuerwehr drehen die meisten um.“ Für den Autofachmann und Pannenhelfer, der gerade 340 000 Euro in ein Fahrzeug zur Beseitigung von Ölspuren investiert hat, ein herber Einschnitt.

Mit weniger Zulauf durch die neuen Umgehung hat er gerechnet. „Wir freuen uns ja auch über die Entlastung für den Ort“, betont er. Derartige Einschränkungen für seinen Betrieb hat er aber nicht einkalkuliert. Denn Lieferanten, die per Lastwagen aus Eschenlohe kommen, können die Geschäfte im Ort derzeit nicht direkt ansteuern. „Ein Wahnsinn“, moniert auch Fritz Burda, Inhaber des Radgeschäfts neben ATS. Eine Behelfsanbindung, die vom Tunnelportal Nord in die Gemeinde führt, ist auf Fahrzeuge unter einem Gewicht von 3,5 Tonnen begrenzt. Lkw müssen den Umweg durch Oberauer und Farchanter Tunnel nehmen und am Partenkirchner Kreisel wenden. Die Folge: Rückstaus und schlimmstenfalls Blockabfertigung.

Umleitung sorgt für Verkehrschaos - und für Verluste bei Oberauer Geschäftsleute

Stockender Verkehr beeinträchtigt Dissmann, wenn er ein liegengebliebenes Autos abschleppen muss. Zwei Stunden, erzählt er, hat er neulich gebraucht, um von Eschenlohe zurück nach Oberau zu kommen. „Der Autofahrer bangt, wie lange er auf den Pannendienst warten muss.“ Keiner kenne sich mehr aus, wie er fahren soll. Dazu haben nicht alle Navis den neuen Tunnel in ihrem Kartensystem. „Das löst Chaos aus.“ Lebensmittelbetriebe wie die Metzgerei Schmid, beklagen hingegen, dass Handwerker ausbleiben, die mit ihren Transportern anhalten und Wurstsemmeln kaufen.

Besonders stört die Geschäftsleute, dass ihnen der Abriss der Gießenbachbrücke im Vorfeld nicht kommuniziert wurde. „Ein paar Tage davor haben wir davon erfahren“, moniert Dissmann. Auch die Gemeinde sei nur kurzfristig informiert worden, erklärt Bürgermeister Peter Imminger (CSU).

Infogespräche im Februar und März: Autobahn GmbH habe Oberau und Nachbargemeinden Pläne zum Abriss der Gießenbachbrücke detailliert und rechtzeitig erläutert

Zuständig für die Sperrung und die Umleitung ist die Autobahn GmbH. „Der Neubau der Gießenbachbrücke, im richtigen Winkel zur Ausfahrt nach Oberau am Tunnelportal Nord, stand schon in den Planungsunterlagen, lange bevor der Tunnelbau begonnen hat“, erklärt Sprecherin Katharina Holzapfel. Im Februar und März habe es mit dem Landratsamt, der Polizei und den Bürgermeistern aller umliegenden Kommunen Gespräche gegeben. „Der Abriss sollte keine große Überraschung sein.“ Holzapfel sieht, dass die Situation fürs Gewerbe problematisch ist und bittet, direkt das Gespräch zu suchen. „Betriebe oder die Gemeinden können jederzeit bei uns anrufen.“

Engstelle: die Behelfsausfahrt am Gipsbruch im Oberauer Norden. © Katharina Brumbauer

Dass die Behelfsabfahrt „Am Gipsbruch“ keinen Schwerverkehr trägt, bezweifeln die Oberauer Unternehmer. Es seien schon Lkw drübergefahren. „Wenn man nicht am Ende der Brücke einen Poller aufgestellt oder die Spur ein bisschen breiter gemacht hätte, würden die auch durchkommen.“ Nadine Heiß, beim Staatlichen Bauamt Weilheim für den Landkreis zuständig, sieht das anders. Es gehe nicht nur ums Gewicht und den Platz auf der Brücke. „Die Strecke ist zu kurvenreich für Lkw.“ Außerdem wolle man den Anwohnern keinen Schwerlastverkehr zumuten.

Im November soll die neue Gießenbachbrücke stehen, heißt es von der Gemeinde. Bis dahin bleibt die Umleitung. Burda fragt: „Warum schreibt man auf die Sperrschilder statt ,Anlieger frei’ nicht ,Gesperrt ab 3,5 Tonnen’? Das würde es einfacher machen.“

Vor dem Abriss der alten Ortszufahrt haben sich Gemeinde und Landratsamt für den Bau einer weiteren Behelfsbrücke eingesetzt. „Aber wegen der Enge, der hohen Grundwasserstände und des Flussbetts konnten wir keine Brücke stabil errichten“, erklärt Holzapfel. Genauso wenig wäre die Maßnahme vor der Tunneleröffnung realisierbar gewesen, betont Imminger. „Dann wäre die komplette B2 zu gewesen – und das Chaos richtig groß.“