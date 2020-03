Oberauer Tunnel: Weiterbau noch nicht in Gefahr

Wie wirkt sich der Coronavirus auf den Tunnelbau in Oberau aus? Derzeit jedenfalls wird am Eröffnungstermin noch nicht gerüttelt. Auch, wenn die Arbeiten eingeschränkter als sonst verlaufen.

Oberau –Am Oberauer Tunnel wird weitergearbeitet. Die Fertigstellung ist derzeit nicht in Gefahr. Zwar gebe es wegen der Corona-Krise leichte Einschränkungen beim Tunnelbau, sagt Josef Seebacher. Doch der Zeitplan, die 4,2 Kilometer lange Ortsumfahrung im Dezember 2021 zu eröffnen, sei nicht gefährdet. Ziel für die Verantwortlichen ist es, die Baustelle weiter zu betreiben. „Wir müssen mit dem klarkommen, was uns im Waren- und Handelsverkehr und an Personal zur Verfügung steht“, erklärt der Pressesprecher der Autobahndirektion Südbayern. Entscheidend ist jedoch: „Wie wirkt sich Corona aus?“ Fraglich ist, ob Arbeiter bei einer eventuellen Ausgangssperre verfügbar sind.

Seebacher berichtet von aktuellen personellen Schwierigkeiten in der Tunnelröhre Ost. Die Arbeiter, die zuletzt dort tätig waren, stammen aus Kroatien und der Slowakei und dürfen aufgrund der coronabedingten Einreiseverbote derzeit nicht nach Deutschland zurück. Darüber hinaus fallen aus den gleichen Gründen auch noch die polnischen Lkw-Fahrer aus. „Da merkt man erst, wie man auf diese Personengruppen angewiesen ist“, betont Seebacher.

Bau in der Weströhre bereits abgeschlossen

In der östlichen Röhre sind noch Restarbeiten zu erledigen, unter anderem werden noch einige Schächte gesetzt. Doch er ist zuversichtlich, dass diese Arbeiten dennoch erledigt werden: „Unser Ziel ist es, das mit anderen Kräften zu kompensieren“, sagt der Pressesprecher.

Abgeschlossen ist bereits der Bau in der Weströhre. Demnächst fertiggestellt wird der Betoneinbau in beiden jeweils rund drei Kilometer langen Röhren. Bis Ende März soll die Firma Berger Bau – sie stammt aus Deutschland und ist somit verfügbar – hier die Fahrbahn aufbringen und verbreitern. „Wir sind fast durch mit dem Rohbau des Tunnels.“

Weiter gearbeitet wird derzeit auch am Anschluss Süd der Oberauer Umfahrung. Begonnen hat ebenso schon der Einbau der Betriebstechnik in den beiden Tunnelröhren. Die zuständigen Firmen sind gerade dabei, Sicherheitsvorkehrungen wie Sensoren, Kameras und Brandmeldekabel anzubringen. „Das ist sehr wichtig, um den Zustand des Tunnels zu kontrollieren und Gefahrenlagen zu erkennen“, berichtet Seebacher.

Alexander KRaus