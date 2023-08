Wegen einer defekten Leitung: Telekom-Kunden sind seit Wochen offline - Reparatur verzögert sich ständig

Von: Alexander Kraus

Telekom-Logo © Arnulf Hettrich/IMAGO

Kein Internet, kein Telefon, kein Fernseher: Seit Baggerarbeiten im Juni geht bei Telekom-Kunden in Teilen Oberaus nichts mehr. Einige Reparatur-Termine wurden aber nicht eingehalten.

Oberau – Ein großes Ärgernis beschäftigt einige Bewohner der Münchner Straße in Oberau seit rund zwei Monaten: Sie können nach einem Unfall bei Baggerarbeiten an der Hauptleitung seit 15. Juni kein Fernsehprogramm empfangen, haben keinen Internetzugang und keinen Telefonanschluss. „Wir werden von Woche zu Woche von der Telekom vertröstet“, schimpft Jens Ammerschubert, einer der betroffenen Kunden. Das Unternehmen dagegen gelobt Besserung: „Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten Mitte der Woche abgeschlossen sind und die Anschlüsse wieder am Netz sind“, versichert Sprecherin Gabriele Michalek.

Mitte Juni geschah es bei Grabungen an der ehemaligen B 2: Ein Bagger beschädigte die Hauptleitungen von Telekom und Vodafone. Ganz in der Nähe sind seitdem mehrere Haushalte von der Störung der Kommunikationssysteme betroffen. In sechs bis sieben Häusern in der Nachbarschaft funktioniere nichts, beklagt Ammerschubert. Die Deutsche Telekom AG berichtet von komplizierten Reparaturen. „Für die Behebung der Störung sind umfangreiche Tiefbaumaßnahmen erforderlich“, sagt Michalek. So müssen unter anderem Kupfer- und Hauptkabel ausgetauscht werden.

Letzter Reparatur-Termin verstrich am 7. August

Die Störung begann in den Anwesen an der Münchner Straße nach dem Bagger-Malheur. Den Termin zur Behebung der Probleme bei den elektrischen Geräten hatte die Telekom immer wieder angekündigt, aber nicht eingehalten. So soll es Zusagen für die Reparatur am 5., 14., 20. und 25. Juli gegeben haben. Der vorerst letzte Termin verstrich am 7. August.

Es waren auch Vodafone-Kunden von den zerstörten Leitungen betroffen. Jedoch hat der Konzern bereits Anfang Juli die Breitbandverbindungen reparieren lassen. Ammerschubert wundert sich, dass es die Telekom im Gegensatz zur Konkurrenz nicht geschafft hat, den Schaden zu beheben. „Es war die gleiche Baugrube in der Münchner Straße.“