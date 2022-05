Die große Verwirrung: Umständliche Umleitung in Oberau

Von: Andreas Seiler

Nichts geht mehr: Bürgermeister Peter Imminger an der gesperrten Ortsdurchfahrt im Norden. Dahinter ist die Gießenbachbrücke zu sehen, die neu gebaut werden muss. © Seiler

Der neue Oberauer Tunnel ist seit einigen Tagen in Betrieb – und der Loisach-Gemeinde bleiben Staus, Lärm und Abgase erspart. Allerdings sorgt eine vorübergehende Verkehrsführung im Umfeld für Verwirrung. Der Grund: Die alte Ortsdurchfahrt wurde aufgrund eines anstehenden Brückenbaus gesperrt.

Oberau – Oberaus Bürgermeister Peter Imminger (CSU) fackelte gestern nicht lange: „Das schau’ ich mir an. Da blickt ja keiner mehr durch“, sagte der langjährige Rathauschef – und stieg in seinen Audi, um alle Routen der neuen Verkehrsführung abzufahren. Unter vielen Autofahrern, auch unter ortskundigen, herrscht offenbar seit der Eröffnung der rund 260 Millionen Euro teuren Umgehung samt Tunnel eine gewisse Ratlosigkeit. „Ich weiß gar nicht mehr, wie ich fahren soll“, ist in der Gemeinde zu hören. Angeblich spielen Navis verrückt. Von Chaos ist die Rede. Und so manch ein Verzweifelter wandte sich an die Polizei.

Umleitung nach Süden

Die Irritationen haben nichts mit den neuen Röhren zu tun, die nach siebenjähriger Bauzeit freigegeben wurden – und trotz einer Blockabfertigung am Sonntagnachmittag (Richtung Norden) den gewünschten Effekt bringen: eine spürbare Entlastung für die staugeplagte, rund 3200 Einwohner starke Kommune. Das Problem ist vielmehr das Drumherum. Die alte B2-Ortsdurchfahrt ist vorübergehend gesperrt und nur für Anlieger frei. Absperrungen und Schilder machen dies an mehreren Stellen unmissverständlich deutlich. Der Grund: Die Brücke über den Gießenbach am nördlichen Ortseingang wird abgerissen und – im richtigen Winkel zur geplanten Ortszufahrt – neu errichtet. Bis November soll das Bauwerk stehen, berichtet Imminger. Dass die besagte Verkehrsachse, auf der sich früher die Blechlawine durchzwängte, nicht passierbar ist, hat weitreichende Konsequenzen: Wer aus dem Ammertal kommt, den Ettaler Berg hinunterfährt und nach Norden möchte, etwa auf die Autobahn oder nach Murnau, muss zuerst in die entgegengesetzte Richtung. Pkw-Fahrer können einige hundert Meter weiter am Südportal in den Oberauer Tunnel einbiegen. Lastwagen und Busse müssen, da diese Abbiegespur zu schmal und zu engkurvig ist, einen größeren Umweg in Kauf nehmen: Sie können erst in Farchant oder am Partenkirchner Kreisel wenden.

Einschränkungen nur vorübergehend

Imminger nimmt’s gelassen. Die Einschränkungen seien ja nur vorübergehend, sagt er. „Das muss man schlucken. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben.“

In Oberau hat sich indessen – sicherlich zum Leidwesen der betroffenen Anwohner – ein Schleichweg über die Mühl- und Triftstraße herumgesprochen. Denn obwohl die alte Ortsdurchfahrt abgeriegelt ist, besteht am nördlichen Ortsausgang ein kleiner Behelfszubringer über die zweite Gießenbachbrücke. Dort kommt man dann am Nordportal raus.

Nadine Heiß, die im Staatlichen Bauamt Weilheim für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zuständig ist, wirbt um Verständnis für die etwas umständliche Umleitung nach Süden. Nach dem abgeschlossenen Brückenbau werde die Ortsdurchfahrt wieder freigegeben. „Da müssen alle nochmal durch.“ Aber die Situation an der Brücken-Baustelle sei einfach zu eng, um dort den kompletten Verkehr fließen zu lassen.