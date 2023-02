Nach etwa 30 Jahren Pause: Oberauer Faschings-Dreikampf kehrt zurück und übertrifft alle Erwartungen

300 bis 400 Zuschauer

Von Katharina Bromberger schließen

Damit haben die Organisatoren nicht gerechnet. Mehr Zuschauer als erwartet, haben das Oberauer Faschingstreiben verfolgt. Deshalb soll die Neuauflage im nächsten Jahr größer aufgezogen werden.

Oberau – Dieser Fasching in Oberau hat alle Erwartungen übertroffen. „Super, einfach super.“ Hans Klein blickt auf das Treiben am Dorfplatz und ist begeistert. Über Jahre gab es in seinem Ort kein solches Faschingstreiben mehr. Der Umzug, der früher immer im Wechsel mit den Farchantern stattgefunden hat, ist irgendwann eingeschlafen. Dass der Maschkeraverein samt Trommler und den beiden Fahnen – eine für die Weiberleut’, eine für die Mannsbilder – ausrückt, „das ist schon ewig nicht mehr vorgekommen“.

Bestimmt 10, vielleicht sogar 15 Jahre schon nicht mehr. Nur vereinzelt waren sie in den vergangenen Jahren losgezogen, nicht aber als geschlossene Gruppe wie heuer, die den Umzug anführt. Beinahe ganz vergessen hatten die Oberauer ihren Maschkera-Dreikampf, der vor etwa 30 Jahren zuletzt ausgetragen worden war. Jetzt haben sich die Ortsvereine wieder an ihren Fasching erinnert. „Wir haben ihn komplett neu belebt“, sagt Klein, Vorsitzender des Ortsvereinekomitees.

+ Viel mehr Zuschauer als erhofft sind zum Maschkeratreiben nach Oberau gekommen. © privat

Die Dreikampf-Teams gaben alles. Mit dem Schubkarren mussten sie – in Gummistiefeln der Schuhgröße 50 – Slalom fahren, unter einer Hürde durchschlüpfen, über eine Wippe balancieren und am Ende ihre Schuhe mit Schwung in die Torwand schießen. Bei einem Fehler: ab in die Strafrunde und an die Schnapsbar. Ohne Fehler: nur Schnapsbar.

300 bis 400 Einheimische und Gäste, schätzt Klein, sind gekommen. Zum Zuschauen, Mitfeiern und Anfeuern. „Viel mehr, als wir gehofft hatten.“ Noch am Sonntag haben er und seine Mitstreiter beschlossen: Im nächsten Jahr gibt’s eine Neuauflage in Oberau. „Nur ziehen wir das Ganze dann größer auf.“