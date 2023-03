Staatsanwalt ermittelt: Feuer im Dachstuhl, weil Asche falsch entsorgt wurde

Hausbesitzer bei Löschversuchen verletzt

Weil er die heiße Asche falsch entsorgt hatte, wäre fast sein Haus abgebrannt: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Hausbesitzer.

Oberau – Angefangen hat’s im Bereich des Mülltonnenhäuschens. Von dort griff das Feuer am frühen Mittwochnachmittag auf den Dachstuhl des Hauses am Sonnenweg in Oberau über. Mit massiven Folgen: Der Hauseigentümer erlitt bei seinen Löschversuchen diverse Verletzungen und musste nach Auskunft der Polizei in die Unfallklinik Murnau gebracht werden.

Gegen ihn ermittelt nun die Staatsanwaltschaft München II wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die sofort eingeleiteten Untersuchungen der Experten des Kriminaldauerdienstes der Kripo Weilheim haben nämlich ergeben, „dass das Feuer durch heiße Asche verursacht worden war“, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim mit. Diese hatte der Mann kurze Zeit zuvor entsorgt.

Schaden am Haus im hohen fünfstelligen Bereich

Am Haus entstand durch diese Aktion ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Daran, dass die Flammen nicht noch auf weitere Teile des Anwesens übergreifen konnten, haben die Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberau und Partenkirchen großen Anteil. Kurz nach 14 Uhr waren sie alarmiert worden und brachten den Brand daraufhin schnell unter Kontrolle. Der Hausbewohner wurde derweil vom Rettungsdienst erst versorgt.