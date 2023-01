„Es ist ganz schön schwer!“ - Oberaus Feuerwehr braucht Verstärkung

Von: Alexander Kraus

Zusätzliches Einsatzgebiet: der neue Oberauer Tunnel. Hier ist die Feuerwehr bei einer Übung in dem Bauwerk zu sehen. © Archiv-Sehr

Oberaus Brandretter werben um Aktive. Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr haben zugenommen. Gerade aber wer außerhalb von Oberau arbeitet, findet oft aber nicht die Zeit und die Muße, bei den Einsätzen dabei zu sein. Corona hat dem Ehrenamt auch nicht gut getan.

Oberau – Eins will Florian Schindlbeck von vornherein klarstellen: Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Oberau ist in keiner Weise beeinträchtigt. „So schlecht schaut‘s gar nicht aus.“ Dennoch: Ein paar neue aktive Mitglieder täten der rund 70-köpfigen Gemeinschaft aus Rettern bei Unfällen und Helfern bei Feuer und Hochwasser schon gut. „Es gibt in Oberau Herausforderungen“, räumt Schindlbeck, seit 14 Jahren Kommandant der örtlichen Feuerwehr, ein. Einen Grund für den Mangel an Aktiven sieht er darin, dass der Einheimischenanteil geringer ist als in anderen Ortschaften. Oberau sei einfach ein „Industriedorf“. Der Ort ist durch Hergezogene aus anderen Gegenden geprägt.

Noch etwas deutlicher wird Horst Krammer: „Hier gibt es keine gewachsene Ortsstruktur wie in Farchant, Eschenlohe oder Grainau“, betont der Vorsitzende des Feuerwehrvereins. Früher, als es noch zwei Fabriken – das Verpackungswerk und das Holzlager – gegeben hat, seien viele Arbeiter und Fremde aus dem Umland nach Oberau gekommen. Und: „Die Einheimischen, die aktiv sind, werden immer weniger“, bedauert Krammer. „Nicht viele der 3500 Einwohner wollen sich aktiv im Ortsgeschehen einbringen“, verdeutlicht der 62-Jährige. Es seien nur einzelne, die sich in den Vereinen engagieren. Die Mitgleider dort werden immer weniger. Die Freiwillige Feuerwehr ist zudem eben auch ein zeitaufwändiges und freizeitraubendes Hobby. „Viele wollen sich nicht binden“, sagt Krammer. Und die Corona-Krise hat dem Ehrenamt nicht gutgetan. „Der Übungs- und Vereinsbetrieb ist auf Eis gelegt worden“, sagt er.

Neues Einsatzgebiet: Im Tunnel Oberau braucht die Wehr besonders geschultes Personal

Trotz allem musste die Wehr auch in der Pandemie-Zeit die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten. Mit dem im Mai eröffneten Tunnel hat die Feuerwehr ein neues Betätigungsfeld erhalten. Bislang gab es in dem Umgehungs-Bauwerk noch keinen größeren Schadensfall, die Oberauer Feuerwehr ist jedoch vorbereitet. In der allgemeinen Grundausbildung erhalten die Wehrleute das Rüstzeug, auch im Umgang mit Tunnelunfällen. Aber: „Es braucht viel Personal. Wir müssen uns speziell mit dem Tunnel befassen“, betont Schindlbeck. Es gebe Aufbaumodule, besonders die Atemschutzgeräteträger seien hier gefragt.

In einigen Jahren steht der Bau des Auerbergtunnels an, der sich ebenfalls auf Oberauer Flur befindet – zumindest teilweise. Die Verantwortung der örtlichen Feuerwehr wird in Zukunft nicht weniger: Da braucht sie dringend Verstärkung. Der Kommandant benennt weitere Gründe für den Mitgliederschwund. Die Altersstruktur sei geprägt durch viele Junge und viele Ältere. Feuerwehrfrauen und -männer mittleren Alters sind dagegen Mangelware. Stolz ist Schindlbeck auf die Kinderfeuerwehr. „Die einzige im Landkreis“, verdeutlicht der 41-Jährige, der auch Jugendliche unter seiner Obhut hat. Ziel sei es, zum Akquirieren neuer Mitglieder auch ältere Oberauer anzusprechen, die sich als Quereinsteiger dem Verband anschließen. Schindlbeck verweist darüber hinaus auf das enorme Freizeitangebot im Ort durch andere Vereine, die Konkurrenz für die Wehr sind. Dazu gehören unter anderem die Bergwacht, das Rote Kreuz oder Sportclubs.

Ein weiteres Problem bei Einsätzen: Viele Feuerwehrler arbeiten außerhalb. „Die sind nicht rund um die Uhr verfügbar“, sagt der Kommandant, daher stünden manchmal nicht genügend Kräfte bereit. Auch Krammer und andere im Vorstand helfen mit, um die Situation zu verbessern. Doch am Ende herrscht oft Resignation: „Das Ortsvereinekomitee versucht alles, um Leben reinzubringen. Aber es sind immer die, die sich einbringen, die ohnehin schon dabei sind“, klagt der Vorsitzende. „Es ist ganz schön schwer!“

Ausbildung

Noch Ende Januar startet eine neue Modulare Truppausbildung. Wer dabei mitmachen oder einfach nur Mitglied bei der Feuerwehr werden will, meldet sich bei Schindlbeck unter Telefon 01 72/8 48 28 23 (auch per WhatsApp).