Frontal-Zusammenstoß auf der B2

Drei Mittelschwerverletzte und ein kilometerlanger Stau – das ist die Bilanz eines Unfalls, der gestern am frühen Abend auf der Bundesstraße 2 am südlichen Ortseingang von Oberau passiert ist.

Oberau - Wie es zu dem Unglück kommen konnte, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren. Die Rettungskräfte, die sich um die Verletzten kümmerten und die kaputten Fahrzeuge abtransportieren mussten, arbeiteten Augenzeugen zufolge so, dass der Verkehr in diesem noch dreispurigen Bereich wechselseitig an ihnen vorbeigelenkt werden konnte. Trotzdem bildete sich in alle Richtungen – von Garmisch-Partenkirchen und Eschenlohe kommend auf der B 2 und von Oberammergau kommend auf der B 23 – ein erheblicher Rückstau.