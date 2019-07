Einen tragischen Ausgang nahm ein Arbeitsunfall für einen 43-Jährigen in der Tunnelbaustelle in Oberau. Nun versucht die Kriminalpolizei, die Unfallursache zu ermitteln.

Oberau - Mehrere Bauarbeiter befanden sich am Donnerstag gegen 17.20 Uhr im noch im Bau befindlichen Tunnel bei Oberau. Ein 43-jähriger Slowake war mit Reinigungsarbeiten einer Pumpleitung an einem Betonmischfahrzeug beschäftigt, als sich aus bisher unbekannter Ursache ein Pumpschlauch aus einer Verankerung löste und den Arbeiter am Oberkörper traf.

Garmisch-Partenkirchen: Tragödie im Oberauer Tunnel - Plötzlich löst sich Schlauch und erschlägt Arbeiter

Die Wucht des Aufpralls führte zu einer so erheblichen Verletzung, dass für den 43-Jährigen trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen jede Hilfe zu spät kam und er noch an der Unfallstelle starb.

Zur Klärung des Unfallhergangs übernahm noch am Abend der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim die Ermittlungen, die in weiterer Folge durch die Kripo Garmisch-Partenkirchen geführt werden.

Der Tunnel in Oberau ist schon seit Jahren ein Großprojekt. Bisher verlief beim Tunnelbau alles nach Zeitplan. Doch der Stau um Oberau ist immer noch ein großes Thema.