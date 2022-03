Gedenktafel am Oberauer Heldenkreuz verschandelt - Veteranen erstatten Anzeige

Von: Josef Hornsteiner

„Wir starben für euch“ weggekratzt: das beschädigte Gedenktaferl am Heldenkreuz in Oberau. © Privat

Bislang unbekannte Täter zerstören mutwillig die Inschrift am Oberauer Heldenkreuz. Der Veteranen- und Kriegerverein erstattet Anzeige.

Oberau – Die zwei unteren Absätze sind nur mehr schemenhaft zu erkennen. Ein bislang Unbekannter hat sich an der kleinen Holztafel zu schaffen gemacht. Entweder mit einem Stemmeisen, einem Wanderstock oder mit einem anderen spitzen Gegenstand. Einer Einheimischen ist die Tat als erstes aufgefallen. Die Frau geht so gut wie täglich am Aussichtspunkt oberhalb des Vereinsheim der Oberauer Trachtler am Mühlberg spazieren. Vorbei am hölzernen Heldenkreuz des Oberauer Veteranen- und Kriegervereins, das dort oben thront. Am Freitagnachmittag um 14.30 Uhr war die dort angebrachte Gedenktafel noch heil, die versehen mit dem Eisernen Kreuz an alle Oberauer „gefallenen, vermissten und verstorbenen Kameraden“ erinnert. Am Samstag, etwa zur selben Zeit, nicht mehr. War es einfach nur Vandalismus? Oder steckt mehr dahinter?

Veteranen-Vereinsvorsitzender Niklas Hilber vermutet ein „politisch-ideologisches Motiv“. Denn ausgerechnet folgender Satz wurde zerstört: „Betet für uns, denn wir starben für euch“ – sowie der Vereinsname. „Über die Sinnhaftigkeit der Formulierung ,wir starben für euch’ kann man durchaus diskutieren“, sagt Hilber. Tatsächlich sei im 19. und 20. Jahrhundert kein Oberauer, der einer regulären Truppeneinheit angehörte, bei der konkreten Verteidigung der Menschen seiner Heimat gefallen. „Vielmehr dienten diese Soldaten ganz anderen Zielen der jeweiligen politisch-militärischen Führung.“ Und der geschichtsaffine Oberauer macht deutlich: „Einer rationalen und respektvoll geführten Diskussion würde sich unser Verein nicht verweigern.“

Veteranen-Vorsitzender möchte konstruktive Debatte führen, statt heimliche Zerstörung

Was ihm allerdings aufstößt: Um eine konstruktive Debatte zu führen, „bedarf es allerdings einiger Voraussetzungen, über welche der oder die Täter offenbar nicht verfügen: Historische Bildung, Differenzierungsvermögen und Zivilcourage.“ Die heimliche Zerstörung eines Gegenstandes, der für viele Einheimische einen emotionalen Wert hat, „zeugt von charakterlichen und intellektuellen Defiziten“.

Ein Bekennerschreiben oder Ähnliches ist bei ihm oder dem Veteranen- und Kriegerverein noch nicht eingegangen. Auch sonst ist keine Nachricht oder Stellungnahme hinterlassen worden. Doch dass es sich bei dem Vorfall um eine gezielte Attacke handelt, steht für Hilber außer Frage. „Entsprechende Kontroversen über die Erinnerungskultur im öffentlichen Raum wie bei Denkmälern oder Straßennamen sind derzeit in vielen westlichen Ländern zu beobachten.“ Die bekannteste Diskussion in jüngster Zeit ist das Gedenktaferl am Gipfelkreuz des Hinteren Hörnles in Bad Kohlgrub. Dort haben Unbekannte im September 2021 das Schild „umgeschrieben“.

Der Verein hat eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben. Diese ermittelt nun gegen Unbekannt. Die Erfolgschancen, den oder die Täter zu finden, hält Hilber für überschaubar, zumal der finanzielle Schaden nicht erwähnenswert sei. „Aber so etwas verletzt viele Hinterbliebene in Oberau.“ Er wünsche sich einen konstruktiven Diskurs mit den Tätern – auch deshalb, um über das künftige neue Taferl zu entscheiden. Denn ein neues Taferl hätte es sowieso gebraucht, da das alte von 1997 – da wurde das Kreuz vom Verein aufgestellt – der Witterung verfallen ist, meint Hilber. Aus welchem Material und vor allem mit welcher neuen Inschrift das Neue versehen wird, darüber möchte der Verein sich in seinen künftigen Ausschusssitzungen beraten.