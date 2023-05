Hangrutsch/Felssturz an der Bundesstraße 23 am Ettaler Berg: Straße aktuell komplett gesperrt

Die Gehölzpflegearbeiten am Ettaler Berg dauern weiter an.

Bis 13.30 Uhr Vollsperrung

Weil einige Bäume den Verkehr gefährlich werden könnten, werden Gehölzpflegearbeiten an der Bundesstraße 23 am Ettaler Berg zwischen Ettal und Oberau vollzogen. Dies kann zu kurzzeitigen Vollsperrungen führen.

UPDATE, 23. Mai 2023, 11 Uhr: Die Bundesstraße 23 am Ettaler Berg zwischen Ettal und Oberau ist aktuell vollgesperrt. Dem Vernehmen nach ist es zu einem Felssturz oder Hangrutsch gekommen. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis etwa 13.30 Uhr an. Aktuell wird die Sicherheitslage überprüft, teilt ein Sprecher des staatlichen Bauamts Weilheim mit. Gegen Nachmittag wird entschieden, wie lang die Bergstraße noch gesperrt bleiben muss. Ob der Hangrutsch möglicherweise mit den Gehölzpflegearbeiten vergangener Woche in Zusammenhang steht, ist noch nicht klar.

Originalmeldung vom 5. Mai 2023: Oberau – Gehölzpflegearbeiten stehen an der Bundesstraße 23 am Ettaler Berg zwischen Ettal und Oberau an. Aus Sicherheitsgründen müssen verkehrsgefährdende Bäume entfernt werden. Die Arbeiten finden ab Montag, 8. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 19. Mai, außerhalb des Berufsverkehrs statt. Die Baustellenabsicherung erfolgt laut Pressemitteilung des zuständigen Staatlichen Bauamts Weilheim unter halbseitiger Sperre mit einer Lichtsignalanlage als Wanderbaustelle und wird an die örtliche Situation angepasst.

Sollte es die Verkehrssicherheit erfordern, kann es zu kurzeitigen Vollsperrungen von maximal zehn Minuten kommen. Die Autofahrer werden um Verständnis für die nicht vermeidbare Verkehrsbehinderung auf der Strecke gebeten.