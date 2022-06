Oberau nach der Tunneleröffnung: Noch reichlich Kinderkrankheiten

Von: Alexander Kraus

Imposantes Bauwerk: der neue Oberauer Tunnel, hier das Nordportal. © Bartl

Seit Freitag ist der Oberauer Tunnel für den Verkehr freigegeben. Bei aller Freude über die Entlastung für den Ort – es treten erste Kinderkrankheiten und Startschwierigkeiten auf, die für Aufregung sorgen.

Oberau – Oberaus Bürgermeister Peter Imminger (CSU) hat Verständnis für die Anlaufprobleme: „Mit der Umleiterei – das muss sich alles erst einspielen.“ Derzeit ist die B 2, die ehemalige Ortsdurchfahrt, vorübergehend gesperrt. „Bevor jedoch die Anschlussstelle Oberau-Nord uneingeschränkt in Betrieb gehen kann, muss die bestehende Gießenbachbrücke in Oberau abgebrochen und in leicht gedrehter Lage neu gebaut werden“, berichtet Katharina Holzapfel.

Bis zur Fertigstellung der neuen Brücke Ende des Jahres werde der Verkehr in Richtung Ortsmitte/B23 provisorisch über die bestehende Überführung Am Gipsbruch abgewickelt, fügt die Sprecherin der Autobahn Südbayern hinzu.

Brückenbau in der Kritik

Vorgesehen ist weiter, dass nur nicht tunneltaugliche Fahrzeuge wie Traktoren sowie der Pkw-Verkehr aus Eschenlohe Richtung Ettal/Oberau die Anschlussstelle Oberau-Nord nutzen. „Der restliche Verkehr wird durch den Tunnel und über die Anschlussstellen Farchant-Nord beziehungsweise Oberau-Süd geführt“, berichtet Holzapfel. Für den Zeitpunkt des Neubaus der Gießenbachbrücke hat sie eine einfache Erklärung.

„Wenn wir das vor der Eröffnung des Tunnels gemacht hätten, hätten wir die B 2 völlig abgeschnitten und in der Mitte lahmgelegt.“ Die Platzverhältnisse seien so beengt, dass keine Behelfsbrücke errichtet hätte werden können. Dem widerspricht der Bürgermeister: „Wir hätten keine Kinderkrankheiten, wenn die Brücke fertig gewesen wäre“, sagt Imminger. Und: Der Bau einer Behelfsbrücke daneben sei möglich gewesen.

An einigen neuralgischen Stellen wurde die Verkehrsführung geändert: Wer aus dem Ammertal kommt, den Ettaler Berg hinunterfährt und auf die Autobahn oder nach Murnau will, muss zuerst in die entgegengesetzte Richtung. Während Autofahrer schon einige hundert Meter weiter am Südportal in den Oberauer Tunnel einfahren können, müssen Lastwagen und Busse einen großen Umweg machen, weil die Abbiegespur zu engkurvig ist. Erst in Farchant oder am Partenkirchner Kreisel besteht für Laster und Reisebusse die Möglichkeit zum Wenden.

Google Maps kennt neue Ortsumfahrung noch nicht

Ein weiteres Problem hat sich wegen Google Maps aufgetan. Weil der neue Ortsumfahrung im Online-Kartensystem noch nicht aufgeführt ist, bietet das Navi abenteuerliche Umleitungen über das Ammertal oder über den Walchensee an. „Da haben wir keinen Einfluss drauf“, verweist Holzapfel. Die Autobahn GmbH gebe die neuen Streckenabschnitte an offizielle Stellen weiter. Was Google damit mache, liege nicht im Wirkungsbereich der Autobahn Südbayern.

Erstmals gab es am Sonntag Blockabfertigung am neuen Tunnel. Das bestätigt Christian Langenmair. „Es gab einen massiven Rückreiseverkehr nach dem langen Wochenende“, erklärt der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Wäre die Umfahrung Oberaus noch nicht geöffnet gewesen, hätte es die Blockabfertigung am Farchanter Tunnel gegeben, vermutet Langenmair.

Laut Holzapfel werden in dem neuen Bauwerk ständig Daten gemessen, die den Abstand der Fahrzeuge, die Höhenkontrolle und den Verkehrsfluss anzeigen. Die Blockabfertigung werde von der Verkehrsleitstelle Freimann veranlasst. So soll ein Stauende in den Röhren vermieden werden. „Weil es eine Gefahrensituation birgt“, sagt Holzapfel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.