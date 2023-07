„Die Wittelsbacher waren sehr großzügig“: Das belegen Geschenke in der Oberauer Pfarrkirche

Ein besonderes Messgewand: Mesnerin Eva Wackerle hilft Pfarrvikar Andreas Kolb beim Anlegen der Kasel in Bassgeigenform, die König Ludwig II. gestiftet hat. © Thomas Sehr

Die Oberauer Pfarrkirche ist dem Heiligen Ludwig geweiht. Ein Umstand, der bei den Wittelsbachern gut ankam. Bilder und ein Messgewand hat König Ludwig II. für das Gotteshaus gestiftet. Auch andere Familienmitglieder zeigten sich spendabel.

Oberau – Das Blau war’s. Daran störte sich der König. Und deshalb ließ Ludwig II. den Maler nachbessern. Das Blau von Marias Umhang sollte schon seinen Vorstellungen entsprechen. Schließlich ging’s um ein Geschenk. Für die neue Oberauer Pfarrkirche, die seinem Namenspatron geweiht ist, hatte der Monarch drei Bilder in Auftrag gegeben. Wilhelm Hauschild sollte Gemälde für den Hauptaltar und an die beiden Seitenaltäre anfertigen. Werke von Maria mit dem Kind, dem Heiligen Ludwig und Christi Himmelfahrt, die sich mittlerweile alle im Altarraum befinden.

Den Künstler kannte Ludwig II. sehr gut. 1879 ernannte er ihn zum Königlichen Akademieprofessor. Der gebürtige Schlesier hatte die Deckenbilder in Linderhof und Herrenchiemsee sowie die Ausstattung des Thronsaals und den Bilderreihen aus Lohengrin, der Sigurd- und der Gudrun-Sage in Schloss Neuschwanstein übernommen. Und das zur vollen Zufriedenheit seines Auftraggebers. An dem, was Hauschild für Oberau gemalt hat, hatte der König jedoch etwas auszusetzen.

Die Bilder im Altarraum hat Professor Wilhelm Hauschild im Auftrag von König Ludwig II. gemalt. © privat

Es ist eine besondere Verbindung, die zwischen den Wittelsbachern und dem Gotteshaus an der Ettaler Straße besteht. Eine, die vor allem mit dem Heiligen Ludwig zu tun hat. Dem ist die Oberauer Pfarrkirche geweiht, die 1868 bis 1873 im neugotischen Stil erbaut wurde, nachdem die barocke St.-Georg-Kirche zu klein geworden war. Für König Ludwig II. war es sicher eine große Freude, dass sein Namenspatron im Dorf zu Ehren gekommen ist. „Ich vermute, dass ihm das gefallen hat“, sagt Professor Dr. Heinz Schelle. So erklärt sich der Ortshistoriker auch, warum der Monarch und später andere Familienmitglieder dir Kirche mit großzügigen Gaben bedacht haben.

Messgewand des Königs fällt nicht allzu groß aus

Der König schenkte gern. Er zeigte sich ausgesprochen freigiebig, wenn ihm etwas gefiel, er von einer Sache überzeugt war. Wie im Fall von St. Ludwig. Auch ein Messgewand spendierte er dem damaligen Pfarrer. Ein Stück, das in Oberau liebevoll gehütet wird, aber nur selten zum Einsatz kommt. Vielleicht auch deshalb, weil es nicht allzu groß ausfällt,

Für die Kirchenfenster gab Prinzregent Luitpold viel Geld. © privat

Die kunstvoll bemalten Fenster, die den mundgeblasenen pastellfarbenen Scheiben vorgelagert sind, dürfen ebenfalls als Beleg für die Großzügigkeit der Wittelsbacher angesehen werden. Zwar hat nicht Prinzregent Luitpold jenes gestiftet, das die Heilige Familie im Stall von Bethlehem zeigt. Dass darauf die Inschrift und das Wappen hindeuten, führt die Besucher in die Irre. „Wahrscheinlich waren die Menschen damals sehr königstreu“, vermutet Schelle. Tatsächlich flossen 1903 aber immerhin 2000 Reichsmark vom Prinzregenten. Geld, das in die bemalten Fenster investiert wurde. „Die Wittelsbacher waren immer sehr großzügig.“ Auf dem Weg von München nach Hohenschwangau kamen Ludwig II., Luitpold und etliche andere Mitglieder immer durch Oberau – und eben vorbei an der Kirche St. Ludwig.

Altarbilder fristeten lange ein trauriges Dasein im Chorraum

Die Bilder von Hauschild fristeten allerdings lange Zeit ein eher trauriges Dasein. Der mittlerweile verstorbene Pfarrer Othmar Auer „wollte sie oben im Chor verstauben lassen und gar nicht aufhängen“, erinnert sich Schelle. Erst auf sein Drängen hin kamen sie wieder in den Altarraum.

Fans des Märchenkönigs locken sie allerdings nicht an. Da ist Schelle ehrlich: „Einmal habe ich eine Führung gemacht, ansonsten haben sie touristisch keinen Wert.“ Wer freilich durch Oberau kommt, dem sei ein Abstecher in die Pfarrkirche St. Ludwig empfohlen.