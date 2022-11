Kombi rast ins Trafohaus: Sogar Oberauer Tunnel kurzzeitig gesperrt

Von: Andreas Seiler, Josef Hornsteiner

Großeinsatz: Die Oberauer Feuerwehr rückte an, um den Wagen zu bergen. Der Fahrer war an der Bundesstraße 2 gegen ein Trafohaus gekracht. © Dominik Bartl

Mit seinem Mercedes-Benz ist ein 53-jähriger Österreich gegen ein Trafohaus zwischen Oberau und Eschenlohe gerast. Weil dieses den Oberauer Tunnel mit Strom versorgt, musste eine Röhre gesperrt werden.

Oberau – Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend (17. November) gegen 17.40 Uhr auf der Bundesstraße 2 zwischen Oberau und Eschenlohe ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein 53-jähriger Autofahrer aus Österreich, der in Fahrtrichtung A 95 unterwegs war, kurz das Bewusstsein. Sein Mercedes-Kombi kam von der Straße ab und krachte letztendlich frontal gegen ein Trafohaus. Nach dem Aufprall kam der Fahrer wieder zu sich und stieg unverletzt aus. An dem Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Das Problem: Der beschädigte Verteilerkasten versorgt, wie die Polizei berichtet, die Oberauer Tunnelröhre und die Höhenkontrolle an der Zufahrt mit Strom. Durch den Unfall kam es zu einem Ausfall der Technik – und die Röhre Richtung Garmisch-Partenkirchen musste ab 19 Uhr gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung über Oberau eingerichtet. Lediglich für Fahrzeuge über 24 Tonnen war diese nicht nutzbar, sodass sich vor dem Tunnel Lastwagen stauten. Dieser konnte gegen 19.45 Uhr wieder freigegeben werden.



Da nicht auszuschließen war, dass der Verteilerkasten und das Fahrzeug unter Strom standen, war die Feuerwehr Oberau mit über 20 Einsatzkräften vor Ort, um den Pkw zu bergen. „Erst nachdem der Trafo vom Energieversorger vom Netz genommen worden war, konnten wir uns dem Fahrzeug nähern“, berichtet Einsatzleiter Florian Schindlbeck. as/db/joho