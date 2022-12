Kurioser Fund: 500 Kilo Fleisch in Fahrzeug gefunden - ungekühlt und unverpackt

Von: Andreas Seiler, Josef Hornsteiner

Dieser Fund gibt der Polizei Rätsel auf: In einem Transporter fanden die Beamten neben einer halben Tonne ungekühltem und unverpacktem Fleisch mehrere Kunstgemälde unbekannter Herkunft.

Oberau – Dieser Fund gibt Rätsel auf: In einem Mercedes Sprinter mit albanischer Zulassung fanden die Schleierfahnder bei einer Kontrolle am Sonntagabend in Oberau mehrere Kunstgemälde, deren Herkunft ungeklärt ist, und circa 500 Kilo Fleisch.

Mit dem Kleintransporter waren ein 42-jähriger albanischer Fahrer sowie ein 28-jähriger albanischer Beifahrer unterwegs. Das Fleisch war lose, ungekühlt und ohne jegliche Verpackung in verschiedenen Koffern und Sporttaschen verstaut und wurde offenbar, wie die Polizei berichtet, von Albanien nach Deutschland transportiert.

Das Landratsamt ordnete die Vernichtung der Lebensmittel an, da eine Kontamination mit möglichen Tierseuchen nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Kunstgemälde wurden beschlagnahmt.