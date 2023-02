Bremse löst sich unerklärlicherweise: Leerer Reisebus knallt in Oberau in Hauswand

Sogar ganze Mauerteile brachen heraus

Von Christian Fellner schließen

Ungebremst ist ein Reisebus in Oberau in eine Hauswand gedonnert. Bei dem Zehntonner hatte sich die Luftdruckbremse gelöst. Der Schaden ist hoch.

Oberau – Ein Faschingsscherz war das keiner, eher eine böse Überraschung. Denn am Samstag kam es in Oberau gegen 8.15 Uhr zu einem außergewöhnlichen Zwischenfall: Ein abgestellter Reisebus geriet ins Rollen und krachte in eine Hauswand. Verletzt wurde niemand, es entstand nach ersten Polizei-Schätzungen aber ein hoher Schaden von rund 24 000 Euro.

Da war auf jeden Fall viel Glück im Unglück an diesem Morgen. Der 32-jährige Fahrer des Busses hatte diesen an der Hauptstraße in Oberau abgestellt. Offenbar vergaß der Mann, die Feststellbremse zu aktivieren. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich in der Folge die Luftdruckbremse des mehr als zehn Tonnen schweren Gefährts. Der Bus begann auf der leicht abschüssigen Strecke vorwärts in Richtung der Bundesstraße 2 zu rollen. Ungebremst krachte er schließlich in die Wand des angrenzendes Wohnanwesens. Auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern beschädigte der Bus das Haus schwer, teilweise brachen ganze Teil der Mauer heraus. Ein Statiker konnte hinsichtlich Einsturzgefahr aber schnell Entwarnung geben. Der Bus war demoliert, andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verwickelt.