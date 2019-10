Nach langem Gezerre: Gemeinderat Oberau beschließt Kommunales Wohnbauprojekt

Die Satteldach-Variante hat gewonnen: Der Gemeinderat Oberau beschließt ein Kommunales Wohnbauprojekt mit 24 Einheiten. Ein wichtiger Schritt, aber nicht der letzte.

Oberau – Noch ist nichts in trockenen Tüchern, doch der Wille steht: An der Loisachauenstraße in Oberau soll ein kommunaler Wohnungsbau mit 24 Einheiten entstehen. Das hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. Baubeginn ist frühestens im Sommer 2020.

Es war ein Gezurre und Gezerre um Planungsvarianten und bauliche Aspekte, um die Frage, welches Dach der Gebäudekomplex einmal bekommen soll, oder ob nicht am besten gleich mehrere Häuser mit anderen Dachformen errichtet werden sollen. Niemand hätte zu Beginn der Oberauer Gemeinderatssitzung gedacht, dass bei dem anstehenden Klärungsbedarf und den vielen Diskussionen zuletzt doch ein einvernehmliches Ergebnis möglich ist. Das war nach gut einer Stunde der Fall: Einstimmig segnete das Gremium die sogenannte A-Variante ab. Die B- und C-Varianten sind somit vom Tisch.

Projekt liegt Gemeinde Oberau schon länger auf dem Herzen

Es geht um ein Projekt, das der Gemeinde schon länger am Herzen liegt: ein Gebäude mit bezahlbarem Wohnraum an der Loisachauenstraße 3 in Nachbarschaft zur Seniorenresidenz Pro Seniore. Dort sollen ältere Menschen die Möglichkeit haben, zu moderaten Mietpreisen ihren Lebensabend zu verbringen. Nur: Bis es so weit ist, muss noch einiges auf den Weg gebracht werden. Brandschutzfragen gilt es zu klären, der Schallschutz ist ein ebenso wichtiger Aspekt wie die Frage nach den Parkplätzen, und um welchen Wohnungszuschnitt es sich genau handeln soll. So viel immerhin steht bereits fest: Der Baukörper ist 60 Meter lang und bietet mit einer Wohnfläche von rund 1460 Quadratmetern Platz für 24 Wohneinheiten.

Geplant sind Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Einen Keller wird es nicht geben, dafür wird es in den Wohnungen Abstellräume geben. Die Längsseite des dreigeschossigen Hauses verläuft in Ost-West-Richtung – ein Aspekt, der den Planern und der Gemeinde besonders wichtig war. Denn so ist es möglich, die Schlafzimmer auf der Ostseite einzurichten und sie dadurch vom Lärm der nahegelegenen Bundesstraße B2 abzuschirmen. „Außerdem scheint die Morgensonne in die Zimmer“, merkte der Geschäftsführer der Gemeinde, Robert Zankel, an, der das Projekt vorstellte.

Dach bei Wohnbauprojekt soll Heizsystem bekommen

Doch nicht nur von der warmen Sonne im Sommer sollen die künftigen Bewohner profitieren, auch für die kalte Jahreszeit wird gesorgt: Um zu verhindern, dass bei massivem Schneefall Statikprobleme drohen, soll das Dach mit einem speziellen Heizsystem ausgestattet werden. Verworfen wurde der Gedanke, anstatt eines Baukomplexes mehrere Häuser zu errichten – vor allem deswegen, weil das die Baukosten spürbar in die Höhe treiben würde. Auch würde nach Auffassung der Räte eine zu unruhige Dachstruktur entstehen.

Insgesamt eine tragfähige Lösung, wie die einhellige Meinung am Schluss lautete: „Ich denke, dass wir damit gut leben können“, sagte Josef Bobinger (CSU). Dennoch bleiben Fragen offen – vor allem wirtschaftlicher Art. Wie hoch sollen die Mieten ausfallen? Welche Baukosten werden auf die Gemeinde zukommen? Wie soll der Wohnungsschlüssel genau aussehen? Wird das Projekt von der Regierung von Oberbayern bezuschusst – und dann abschließend überhaupt genehmigt?

Um all diese Dinge wird es in den kommenden Wochen und Monaten gehen. Bürgermeister Peter Imminger (CSU) rechnet deswegen mit einem Baubeginn nicht vor Sommer 2020.

Rafael Sala