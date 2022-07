Nichts geht mehr in St. Ludwig: Hagel zerstört Fenster der Oberauer Pfarrkirche

Von: Tanja Brinkmann

Das Oberauer Gotteshaus kann momentan nicht genutzt werden. © Peter Bitzl

Betreten verboten, heißt es momentan in St. Ludwig und St. Georg in Oberau. Vor allem die katholische Pfarrkirche hat stark unter dem massiven Hagel gelitten. Die Fenster an der Westseite sind zerstört, auch die Fassade und das Dach sind betroffen. Jetzt kommt ein Gutachter, um das Ganze anzuschauen.

Oberau – Pfarrer Andreas Lackermeier vergleicht’s mit einem Schlachtfeld. An eine Explosion hat Eva Wackerle gedacht, als sie das Oberauer Gotteshaus nach dem heftigen Hagel betreten hat. „Die Fensterscheiben sind durch die Kirche geflogen, überall lagen Scherben, Blätter und Hagelkörner, so groß wie Hühnereier.“ Die Mesnerin ist immer noch fassungslos, wenn sie daran denkt. Zunächst fürchtete sie, dass bei dem Unwetter vor gut einer Woche Dachziegel kaputt gegangen waren. Damit, dass die Fenster an der Westseite von St. Ludwig, also Richtung Ettaler Berg, völlig durchlöchert sind, hatte sie nicht gerechnet. Stundenlang räumten sie und ihr Mann danach auf, immer wieder fielen Teile herunter. Zwar hat die Feuerwehr die kaputten Fenster schnellstens von außen mit Planen abgedeckt, einen Gottesdienst können Lackermeier und sein Seelsorger-Team dort allerdings nicht feiern. Auch an diesem Wochenende noch nicht.

Ein immenser Schaden: Die Fenster an der Westseite von St. Ludwig sind vom Hagel massiv zerstört worden. © Andreas Lackermeier

Zunächst muss ein Gutachter der Versicherung die Schäden anschauen, die der katastrophale Hagel angerichtet hat. Der Termin findet zur Freude des Pfarrers an diesem Freitag statt. Ohne dem vorgreifen zu wollen, schätzt Lackermeier, dass die Instandsetzung mit 50.000 bis 60.000 Euro zu Buche schlägt. „Vieles muss in Handarbeit hergestellt werden.“ Und erst wenn der Experte sich das Ausmaß der Zerstörung angeschaut hat, kann das katholische Gotteshaus so abgesichert werden, dass es Kirchenbesucher wieder betreten dürfen. „Momentan wäre das viel zu gefährlich.“

Durch die pastellfarbenen Fenster fällt ganz besonderes Licht in die Kirche

Die Einschätzung des Gutachters gilt es außerdem abzuwarten, ehe sich die Kirchenverwaltung auf die Suche nach einer Fachfirma macht. Insbesondere die Fenster seien eine diffizile Angelegenheit, meint der Pfarrer. Bleiverglast, in Pastellfarben sorgen die mundgeblasenen Scheiben für ein ganz besonderes Licht in St. Ludwig. Dazu kommen auf der betroffenen Seite zwei ganz spezielle Fenster mit kunstvollen Bildern. Eines, das die Heilige Familie im Stall von Bethlehem zeigt, hat Prinzregent Luitpold 1903 gestiftet. Auf dem Weg von München nach Hohenschwangau waren er und etliche andere Mitglieder der Königsfamilie vor ihm durch Oberau gekommen. Begeistert, dass die dortige Kirche im 19. Jahrhundert dem Heiligen Ludwig geweiht wurde, zeigten sie sich äußerst spendabel. „Wir haben auch eine wertvolle Kelchgarnitur aus einer Augsburger Silberwerkstatt“, verrät Wackerle. Sie und Lackermeier hoffen nun, dass die Fenster mit den Bildmotiven nicht zu stark betroffen sind. Um den Schaden allerdings festzustellen, „muss man erst raufsteigen“, sagt die Mesnerin.

Eines der Fenster, die Prinzregent Luitpold gestiftet hat. © Peter Bitzl

Neben den Scheiben hat der Pfarrer auch Löcher in der Fassade ausgemacht. Dachziegel wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Dazu kommt, dass die Filialkirche St. Georg gegenüber am Berg genauso unter dem Hagel gelitten hat. Von gesprungenen Fenstern an der Nordseite und kaputten Schindeln weiß Lackermeier. Auch dort reagierten die Mitglieder der Oberauer Feuerwehr schnell und dichteten alles mit Planen ab, um zu verhindern, dass durch weiteren Regen noch größere Schäden entstehen. „Ich bin heilfroh, dass die so schnell eingegriffen haben“, sagt Peter Bitzl, stellvertretender Vorsitzender im Pfarrverbandsrat. Angesichts der enormen Zerstörung „fehlen auch mir die Worte“. Entscheidend für ihn und die anderen Katholiken aus dem Loisachdorf ist nun, dass sie die Gotteshäuser möglichst bald wieder nutzen können. Diesen Wunsch teilt Pfarrer Lackermeier: „Wenn nichts mehr runterfallen kann, sollte das bald gehen“, meint er. Eine Messe könne man schließlich auch mit kaputten Fenstern feiern.