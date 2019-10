Oberauer Bahnhof wird Heim für Flüchtlinge

Der Oberauer Bahnhof wird zur Flüchtlingsunterkunft. Der Gemeinderat hat zugestimmt. Das Gebäude soll aber nicht länger als fünf Jahre als Asylheim verwendet werden.

Oberau – Seit Jahren steht es leer, weder der Eigentümer noch die Gemeinde hatten konkrete Ideen, wie es am besten einzusetzen ist: Das Bahnhofsgebäude, ehemals als Gaststätte vermietet, liegt im wahrsten Sinne des Wortes brach, nicht nur von seiner Nutzung her, sondern auch planerisch.

Das wird sich in Kürze ändern: Temporär soll es jetzt angesichts des anhaltenden dringenden Bedarfs im Landkreis in eine Flüchtlingsunterkunft umgewandelt werden. „Der Eigentümer hat sich bereit erklärt, Wohnungen für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen“, teilte der Geschäftsleiter der Gemeinde Oberau, Robert Zankel, mit.

Da sich das Gebäude in einem guten Zustand befindet, seien nur wenige Umbauarbeiten nötig. Im Grunde reiche es, in einem Teil des Erdgeschosses nur einige Zwischenwände einzuziehen – damit könnten in dem rund 180 Quadratmeter großen Nutzungsbereich einige Wohneinheiten entstehen.

Die Gemeinde reagiert damit auf eine Anfrage des Landratsamts, das dringend Flächen und Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen sucht. Wie viele Menschen kommen werden, konnte der Geschäftsführer angesichts der unklaren Prognosen nicht sagen, es werde sich aber vermutlich um eine Zahl „im zweistelligen Bereich“ handeln.

Zankel hob den temporären Charakter dieser Maßnahme hervor: „Das Gebäude befindet sich in einem Mischgebiet, es bietet sich eher für eine gewerbliche Nutzung an.“ Das solle so beibehalten werden. Auch der Gemeinderat hat dem Vorhaben zugestimmt – jedoch ebenfalls unter der Auflage, dass diese Nutzung „längstens auf fünf Jahre“ zu beschränken ist, wie es in der Beschlussfassung heißt.

Rafael Sala

Auch interessant: Erstaufnahmeeinrichtung Abrams wird saniert