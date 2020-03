Der Oberauer Bürgermeisterkandidat Josef Lohr (Freie Wähler Gemeinschaft) will anderen Politikstil. Dies machte er am Montag im Rahmen eines Infoabends deutlich.

Oberau – Der Beamer ist aufgebaut, Kartoffelchips und Erdnussflips stehen auf den Tischen. Für Getränke ist im Oberauer Pfarrheim, in dem es etwas frisch ist, am Montagabend ebenfalls gesorgt. Es kann losgehen.

Enders kommt zur Unterstützung

Die Freie Wähler Gemeinschaft Oberau hat zum Informationsabend geladen. Insgesamt gut 50 Interessierte samt Kandidaten sind gekommen. Auch Susann Enders ist zur Unterstützung da, Abgeordnete der Freien Wähler im Bayerischen Landtag und Generalsekretärin der Freien Wähler Bayern.

Lohr in Trachtenjoppe

„Es ist unglaublich“, sagt Bürgermeisterkandidat Josef Lohr und meint damit offenbar die Resonanz. „Sie können uns heute auf den Zahn fühlen“, ruft der 39-Jährige in den Raum. Der leitende Angestellte bei der Firma Langmatz präsentiert sich in Trachtenjoppe, hellblauem Hemd, dunkler Hose und Haferlschuhen.

Keine „One-Man-Show“

Lohr findet, dass er ein „wahnsinnig tolles Team“ hat. „Es ist einzigartig.“ Bereits vor über einem Jahr hatten die Oberauer Freien angefangen, sich auf die Kommunalwahlen am 15. März vorzubereiten. „Es sind alle dabei geblieben.“ Mit 16 Kandidaten geht die Gruppierung ins Rennen, dazu gibt es Getreue, die im Hintergrund agieren. Es sei keine „One-Man-Show“ gewesen, betont der Bürgermeisterkandidat. „Das war es überhaupt nicht.“ Mutmaßungen, beim Titelbild des Wahlprospekts handle es sich um eine Fotomontage, widerspricht er. Es hätten an dem besagten Tag tatsächlich alle 16 Kandidaten Zeit gehabt. Entstanden ist die Aufnahme am Loisachblick.

Alle Altersgruppen dabei

Bei der Vorstellung der Kandidaten wird das Pferd quasi von hinten aufgezäumt. Den Anfang macht der Bewerber mit Listenplatz 16, Alois Jocher, Kaufmann im Ruhestand, 82 Jahre alt und damit der Senior. Allesamt erklären sie in zwei bis vier Minuten, warum sie antreten, und was sie antreibt. Darunter auch die Jüngste in der Runde, Stella Fink, die 21-jährige Studentin.

Johann Klein bringt Würze rein

Auf Listenplatz zwei rangiert der Fraktionsvorsitzende Johann Klein (56). Mit ihm kommt etwas Würze in die Wahlveranstaltung. Der Geschäftsführer, seit 2002 im Gemeinderat gibt Gas. „Es ist höchste Zeit, dass sich was ändert. „Das ist eine One-Man-Show im Gemeinderat.“ Klein meint damit Bürgermeister Peter Imminger (CSU). Die „Schwarzen“ haben im Kommunalparlament mehr als die Hälfte der Sitze. Dadurch kann die Fraktion dem Rathauschef bei allen Beschlüssen zu einer komfortablen Mehrheit verhelfen. Klein stinkt’s. „Es gehört ein Generationswechsel her im Gemeinderat“, findet er. Klar, dass aus seiner Sicht Lohr „genau der richtige Mann“ dafür ist.

Lohr äußert Kritik

Der Bürgermeisterkandidat, verheiratet, zwei Kinder, sagt, er „führe keinen Wahlkampf gegen Herrn Imminger“. Doch auch Lohr passt es nicht, wie es im Gemeinderat läuft. „Der Politikstil muss sich ändern. Mir gefällt die Form, wie diskutiert wird, nicht.“ In seinem Beruf sei er es gewohnt, das Maximale herauszuholen. „Das habe ich im Gemeinderat nicht erlebt.“

Oberau „am Scheideweg“

Lohr vertritt die Ansicht, dass sich Oberau „am Scheideweg“ befindet. Der Ort „wird sich wahnsinnig verändern durch die Straßenprojekte“. Die anstehende Dorfentwicklung/Dorferneuerung möchte er zusammen mit den Bürgern angehen, sollte er Imminger ablösen. „Oberau hat ein Wahnsinnspotential“, sagt Lohr noch. Und die Gemeinde habe Geld, man müsse es „an den richtigen Stellen investieren“.

Klinken putzen

Knapp 600 Haushalte hat der gebürtige Garmisch-Partenkirchner besucht. Eine ganze Menge. Am 14. März, einen Tag vor der Wahl, wollen die Freien Wähler noch einmal an einem Informationsstand um die Gunst der Wähler buhlen.

Roland Lory

Auch interessant: Imminger will’s nochmal wissen