Verlegung der B 23: Thema spaltet Oberau

Das Gezerre ist groß: Im Vorfeld der Informationsveranstaltung am Donnerstag, 30. Januar, zur geplanten Verlegung der B 23 in Oberau bringen sich Befürworter wie Gegner in Stellung. Beide Seiten weichen nicht von ihren Forderungen ab. Das Thema hat Spaltpotenzial.

Oberau –Selten hat die Ankündigung einer Informationsveranstaltung die Gemüter in Oberau so erhitzt wie derzeit: Wenn am 30. Januar 2020 Vertreter des Staatlichen Bauamtes Weilheim im Trachtenheim über die geplante Verlegung der B 23 berichten werden, dürfte der Saal aus allen Nähten platzen. Projektgegner wie -befürworter: Keine der beiden Seiten wird es versäumen, bei einem der größten und nachhaltigsten Bauprojekte der vergangenen Jahrzehnte im Ort Präsenz und damit Flagge zu zeigen. Die einen wollen eine Umfahrung, die anderen lehnen sie vehement ab – zumindest in der Variante, der die aller Voraussicht nach besten Chancen eingeräumt werden: einer Trasse, die direkt durch den Mühlberg verläuft, wie es nach jetzigem Stand im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen ist.

Für die Gegner wäre diese Form der Umfahrung ein Albtraum. „Damit würde eine hochwertige Landschaft durchschnitten und der letzte noch unberührte Nah- und Kurzzeiterholungsraum in Oberau zerstört“, malt Axel Doering, Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, das Szenario in düsteren Farben. „Es würden Bestände mit Schutzwaldcharakter vernichtet, Biotope zerstört und Wanderwege unterbrochen.“ Zwar würden Immissionen im Ortsbereich der bestehenden B 23 vermindert, räumt Doering ein; doch der Preis, den die Oberauer dafür insgesamt zahlen müssten, sei hoch und rechtfertige in keinem Fall die zu erwartenden Zerstörungen.

Die Bundesstraße 23 bildet zusammen mit der B17 eine wichtige Nord-Süd-Achse im Bundesstraßennetz. Sie ist Teilstück der so genannten „Deutschen Alpenstraße“, die auch durch den Nachbarort Farchant verläuft. Vor Garmisch-Partenkirchen trennt sie sich wieder von der B2 wieder und verläuft weiter in Richtung Ehrwald. „Ober-au liegt damit im Schnittpunkt klassischer Alpenrückgänge“, fasst Doering zusammen – und ärgert sich über das „überproportionale Verkehrsaufkommen“ im Loisachtal. Eine Entlastung vom Durchgangsverkehr, der über die B 23 rollt, hält zwar auch er für erforderlich – aber eben nicht über eine Trassenvariante entlang des Mühlbergs. Doering schlägt vielmehr eine Einschleifung der B23 direkt in den neuen Tunnel an der B2 am Beginn der Bergkehre vor. Das müsse auf technische Machbarkeit geprüft werden.

„Wir sind überzeugt, dass es Alternativen für eine Verkehrs- und Lärm-Entlastung für Oberau gibt“, meint auch Stefan Theelen von der Initiative „NO B23 neu“. Dramatisch findet er vor allem den sensiblen Standort der geplanten Trasse: Sie grenzt unmittelbar an ein sogenanntes Flora-Fauna-Habitat (FHH), das unter strengen naturschutzrechtlichen Bestimmungen steht. Außerdem, so ein weiterer Kritikpunkt, werde der einzige Südhang im Ort verbaut.

Jemand, der von Alternativen zu den bestehenden Plänen oder gar einem Stopp des Bauvorhabens nichts wissen will, ist Josef Bobinger. Regelmäßig geht der Kommunalpolitiker, der für die CSU im Gemeinderat sitzt, an die Decke, wenn das Thema zur Sprache kommt – ob explizit oder nur angerissen. Bobinger fordert sofortige Planungssicherheit und die schnellstmögliche Realisierung des Bauvorhabens. „Ich bin so richtig sauer“: Diese Äußerung hört man nicht selten aus seinem Mund. Sauer darüber, dass sich das Projekt, aus welchen Gründen auch immer, in die Länge zieht oder das Staatliche Bauamt Weilheim die schon für April 2019 und dann für den Spätsommer des gleichen Jahres angekündigte Infoveranstaltung zum gefühlt x-ten Mal verschiebt.

Nach Ansicht der Projektbefürworter – zu denen auch Bürgermeister Peter Imminger (CSU) gehört – ist die Umfahrung zwingend nötig und duldet keinen Aufschub. Der Rathauschef verweist darauf, dass zu Spitzenzeiten täglich über 15 000 Fahrzeuge über die B23 rollen – eine unzumutbare Situation. „Da muss eine Entlastung her.“ Außerdem verhindere die B23 in der jetzigen Form, dass nach Fertigstellung des Tunnels die B2 zur Ortsstraße zurückgestuft werden kann. Die Gemeinde habe demnach keinen Handlungsspielraum, was die weitere Nutzung der Straße und damit die Gestaltung des gesamten Ortskerns anbelangt.

Am 30. Januar soll nun bezüglich der Trassenvarianten endlich Klarheit geschaffen werden. Wenn es denn zu der Veranstaltung mit Behördenvertretern und Fachleuten aus Weilheim kommt. Imminger ist sich da nicht so sicher: „Das glaube ich erst, wenn es so weit ist“, sagt er schmunzelnd.

