Wohnung brennt komplett aus, Inhaber schwer verletzt - Kripo nimmt Ermittlungen auf

Bei einem Wohnungsbrand in Oberau hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Oberau - Am Freitagnachmittag (2. Oktober) wurde die Integrierte Leitstelle Oberland gegen 14.15 Uhr über einen Wohnungsbrand in Oberau informiert. Die örtlichen und umliegenden Feuerwehren mussten mit schwerem Gerät und Atemschutz gegen die Flammen in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Heubergstraße kämpfen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen auf den Dachstuhl und darunterliegende Wohnungen zu verhindern. Der Wohnungsinhaber wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden wird im niederen sechsstelligen Bereich vermutet.

Noch am Freitagnachmittag hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Ermittlungen aufgenommen und eine erste Begutachtung der ausgebrannten Wohnung vorgenommen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Zur Klärung der Brandursache wird die örtlich zuständige Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen in den kommenden Tagen die Ermittlungen übernehmen. (mm)