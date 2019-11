Erneut Föhnsturm im Landkreis: Baum fällt auf Oberleitung

Schon wieder hat ein Föhnsturm für Schäden im Landkreis gesorgt. Diesmal fiel ein umgewehter Baum auf die Oberleitung an der B2 zwischen Eschenlohe und Oberau.

Oberau – Ein Föhnsturm hat am Samstag erneut für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Besonders betroffen war die B2 zwischen Eschenlohe und Oberau. Kurz nach 17 Uhr war ein großer Baum auf die Straße und das angrenzende Bahngleis gestürzt. Dabei riss nach Angaben der Verkehrspolizei Weilheim die Fichte die Oberleitung auf einer Länge von etwa 200 Metern zu Boden und blockierte die Strecke. Bereits Mitte November hat ein Föhnsturm im Landkreis gewütet und viele Schäden verursacht.

Nachdem die Oberleitung stromlos geschaltet wurden war und der Notfallmanager der Deutschen Bahn die Erdung der Leitung eingerichtet hatte, konnte die Freiwillige Feuerwehr Oberau den Baum mit schwerem Gerät beseitigen. Aus Sicherheitsgründen musste noch ein weiterer Baum gefällt werden.

Erneut Föhnsturm in Garmisch-Partenkirchen: B2 gesperrt - Züge von München endeten schon in Murnau

Gegen 19 Uhr konnte die B2 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Bahnstrecke blieb in diesem Bereich gesperrt. Die Züge aus Richtung München endeten in Murnau, die aus Reutte in Tirol in Garmisch-Partenkirchen. Die Bahn setzte einen Schienenersatzverkehr ein. Wegen der Umleitung kam es zu erheblichen Fahrzeitverlängerungen. Erst ab Sonntagmorgen verkehrte die Bahn wieder normal.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Oberau mit 25 Mann, die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen, die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim, das Bundespolizeirevier Weilheim, das Notfallmanagement der DB und der Straßenmeisterei Oberau. Auch auf der B11 bei Krün und Mittenwald Süd behinderten am Samstagnachmittag umgestürzte Bäume den Verkehr.

