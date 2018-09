Überholmanöver mit fatalen Folgen: Autofahrer stirbt zwischen Oberau und Eschenlohe

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der B2 zwischen Oberau und der Anschlussstelle zur A95 ein schwerer Verkehrsunfall, der bisher ein Menschenleben forderte.

07.01 Uhr: Die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim hat nun neue Details zum Unfall genannt. Eine der am Unfall beteiligten Personen ist ihren schweren Verletzungen erlegen, ein Mann schwebt noch in Lebensgefahr.

Die Pressemeldung im Wortlaut:

„In Richtung Oberau fuhr ein 79-jähriger Rentner aus Thüringen mit seinem Pkw. Bei ihm im Fahrzeug saß seine 78-jährige Ehefrau. Zeitgleich fuhr ein 42-jähriger Familienvater aus dem Landkreis Esslingen/Baden-Württemberg in die entgegengesetzte Richtung. Bei ihm befanden sich seine 36-jährige Ehefrau und deren gemeinsames sechsjähriges Kind.

Zum Zusammenstoß kam es dem vorläufigen Ermittlungsstand nach, da der 79-jährige im Bereich einer Rechtskurve zu einem Überholmanöver ausscherte und den entgegenkommenden Pkw des Familienvaters übersah. Beide Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Im Anschluss konnte eine 23-jährige Frau aus Großweil mit ihrem Pkw nicht mehr ausweichen und fuhr auch noch in die Unfallstelle. Ein Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das neben der Unfallstelle befindliche Gleisbett der Bahnverbindung München-Innsbruck geschleudert.

Mehrere Personen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der 42-jährige Baden-Württemberger kam zwar noch schwer verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus, verstarb hier jedoch kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Zudem erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen und schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Vier weitere Personen wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden auf die nahe gelegenen Krankenhäuser verteilt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft beim Landgericht München II ordnete zur Feststellung des genauen Unfallhergangs ein unfallanalytisches Gutachten an. Für die Unfallaufnahme und die Arbeiten der Gutachter sowie für die anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die B2 zwischen der A95 und Oberau für fast sieben Stunden komplett gesperrt werden.

Auch war der Zugverkehr aufgrund des Unfalls beeinträchtigt, da die Züge an der Unfallstelle zunächst gar nicht mehr, später dann nur mit stark verminderter Geschwindigkeit vorbeifahren konnten. An der Unfallstelle waren insgesamt 40 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Oberau, Partenkirchen, Eschenlohe, Großweil und Murnau im Einsatz, zudem noch Kräfte des Rettungsdienstes mit Hubschrauber und mehreren Notarztfahrzeugen (...).“

News vom Samstagabend

Update 21.30 Uhr: Die B2 ist mittlerweile wieder befahrbar. Die Sperrung nach dem Unfall wurde aufgehoben.

Update 18.25 Uhr: Die B2 ist weiterhin gesperrt. Es wurde ein Gutachter zum Unfallort gerufen. Wie unsere Redaktion von der Polizei erfuhr, ist daher mit einer Straßensperrung bis etwa 20 Uhr zu rechnen.

Erstmeldung: Unfall mit drei Autos und sechs Verletzten

Eschenlohe/Oberau - Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 2 zu einem schweren Unfall mit drei Fahrzeugen. Dabei soll es nach ersten Informationen sechs Verletzte geben. Davon wurden drei Personen schwer verletzt. Nach dem Frontalunfall waren mehrere Insassen in den Autos eingeklemmt.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser nach Murnau und Garmisch-Partenkirchen gebracht.

Schwerer Unfall zwischen Oberau und Eschenlohe - sechs Verletzte Zur Fotostrecke

B2 gesperrt - großräumige Umleitung eingerichtet

Die B2 ist derzeit in diesem Bereich vollkommen gesperrt. Es wird großräumig umgeleitet. Die Sperrung soll laut Angaben von der Unfallstelle noch mindestens bis 18.15 Uhr andauern. Sollte ein Gutachter angefordert werden, ist noch mit einer längeren Sperrung zu rechnen.

Auch der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Eschenlohe und Garmisch-Partenkirchen ist betroffen, weil ein Unfallwagen in die Nähe des Gleises geschleudert wurde. Zwar rollen die Züge nun wieder, fahren an der Unfallstelle aber nur im Schritttempo vorbei. Dadurch kommt es zu Verzögerungen.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften sowie von Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz.

Weitere Informationen und Fotos folgen.

mag