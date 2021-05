Radweg zwischen Oberau und Ettal: Neue Variante im Spiel

Geteerte Route über Alten Ettaler Berg zu gefährlich

Für Radfahrer wollen die Lokalpolitiker etwas tun, auch eine Verbindung zwischen Oberau und Ettal anbieten. Das ist nicht so einfach. Die alte Ettaler Bergstraße zu teeren, erscheint einigen Kreisräten als zu gefährlich. Nun gibt es eine neue Idee.

Oberau/Ettal – In die Diskussion um eine Rad-Verbindung zwischen Ettal und Oberau kommt Bewegung. Rolf Walther, der Kreisrat der Linken aus Ohlstadt, hatte bereits im vergangenen Herbst einen Antrag gestellt, der ein Herrichten der alten Ettaler Bergstraße vorsieht. Nun landete das Thema erstmals im Kreisausschuss. Kämmerer Franz Nebl übernahm das Wort für die Verwaltung und machte schnell deutlich, dass die Behörde die Idee sehr positiv beurteilt.

„Eine solche Verbindung würde die Lücke im Radwegenetz schließen“, versicherte Nebl. Dennoch gebe es große Herausforderungen. „Die Topografie ist sehr schwierig, wir haben eine durchschnittliche Steigung von 20 Prozent und Stellen, die noch wesentlich steiler sind.“ Grundsätzlich sei für ein Sanieren der alten Bergstraße aber das Staatliche Bauamt in Weilheim zuständig, da es sich rechtlich um einen bundesstraßenbegleitenden Radweg handeln würde. Denn die B23 in Richtung Oberammergau verfügt im Bereich des Ettaler Bergs nicht über einen solchen separaten Fahrradabschnitt. „Die Trägerschaft würde somit beim Straßenbauamt liegen“, konkretisierte Nebl. Erste Gespräche haben sogar schon stattgefunden. Einen kleinen Lichtblick will der Kämmerer erkannt haben. „Das Straßenbauamt teilt diese Auffassung, das ist schon einmal super.“ Nun sollen die Experten in Weilheim das Projekt prüfen.

Landkreis unterstützt Radweg für den Ettaler Berg

Laut Nebl kann und will der Landkreis einen Radweg für den Ettaler Berg unterstützen. „Wir könnten moderierend tätig werden, zum Beispiel über unser Mobilitätsmanagement.“ In jedem Fall möchte das Amt ein positives Schreiben an das Bauamt schicken. Am liebsten eben mit dem Hinweis, dass der Kreistag diesen Lückenschluss im Radwegenetz als notwendig erachte.

So weit, so gut. Allerdings kam im Laufe der Gedankenspiele Zweifel an der Umsetzbarkeit des Projekts am alten Ettaler Berg auf. „Wir sind übereingekommen, dass wir den alten Kienbergweg prüfen sollten“, merkte Landrat Anton Speer (FW) an, der sich selbst als „aktiver Radfahrer“ outete. Eine Variante, die auch Peter Imminger (CSU) mit deutlichen Worten begrüßte. Denn der Oberauer Bürgermeister hat starke Vorbehalte. „Wenn wir den alten Berg teeren, dann haben wir innerhalb von 14 Tagen den ersten Hubschrauber da. Da schaufeln wir uns unser eigenes Grab.“ Diese Route auf Oberauer Flur sei auch in allen Karten als „Schiebestrecke“ ausgewiesen. „So fahren die Leute zumindest noch langsam runter, wenn wir teeren, dann nicht mehr.“

Rechtlicher Aspekt: Bürgermeisterin erinnert an Haftungsfrage

Unterstützung erhielt Imminger von Elisabeth Koch (CSU). Die frühere Anwältin beleuchtete den rechtlichen Aspekt. „Man muss auch das Haftungsrecht berücksichtigen, wenn wir dort eine Gefahrenquelle erschaffen.“ Da sei es egal, ob man ein Schild aufstellt oder nicht, „dann haften Sie, wenn etwas passiert“. Die alte Bergstraße zu teeren, stuft Garmisch-Partenkirchens Bürgermeisterin fast schon als Vorsatz ein.

Die Kienberg-Route, die aktuell weitgehend zugewachsen ist, war früher eine Verbindung für die Fugger nach Augsburg, wie CSU-Fraktionssprecher Imminger erläuterte. „Teilweise ist sie noch in Bestand und lang nicht so gefährlich.“ Die Strecke schlängle sich in Kurven den Berg hinunter, nicht einfach geradeaus.

Nach einem einstimmigen Votum des Gremiums wird der Landkreis diese Trasse beim Straßenbauamt als Alternative zum Alten Ettaler Berg ins Spiel bringen. „Wenn man die freiräumt und herrichtet, wäre das eine sehr gute Lösung“, fasste Speer zusammen.