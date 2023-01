Russen auf der Flucht vor der Einberufung: Polizei schnappt in Oberau mutmaßliche Schleuser

Die Bundespolizei hat auf der B2 bei Oberau sechs russische Migranten in Gewahrsam genommen. Drei von ihnen gaben an, aus Furcht vor der drohenden Einberufung zum Militär aus Russland geflohen zu sein.

Gegen einen hohen Lohn über die Grenze geschmuggelt

Von Andreas Seiler

Angeblich nur gegen einen „kleinen Obolus“ haben zwei mutmaßliche Schleuser sechs russische Staatsangehörige ohne Papiere über die Grenze befördert.

Oberau - Die Bundespolizei hat am Dienstag bei Oberau zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen. Offenbar hatten sie sechs russische Staatsangehörige – drei Männer im Alter von 22, 26 und 29 Jahren sowie eine 22-jährige Frau mit ihren beiden Kindern – mit einem Pkw illegal über die Grenze befördert. Die Männer gaben laut Polizeibericht an, vor der drohenden Einberufung zum Militär zu fliehen.

Die Beamten stoppten den Kleinbus auf der Bundesstraße 2. Der russische Fahrer und sein deutscher Beifahrer konnten sich ausweisen. Beide sind in Deutschland gemeldet. Sie gaben an, die Mitreisenden zufällig in Italien getroffen und gegen einen „kleinen Obolus“ von 20 Euro pro Person mitgenommen zu haben. Keiner verfügte jedoch über die erforderlichen Einreisepapiere. Bei der Vernehmung stellte sich heraus, dass der Schleuserlohn um ein Vielfaches höher gewesen sein dürfte. Die Ermittlungen dauern an. Alle sechs Personen kamen in eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge. as