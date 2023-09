Schwerer Auffahrunfall auf B2: Frau (45) erleidet schwere Verletzungen

Von: Manuela Schauer

Zu einem Unfall ist es am Ende der A95 gekommen. © Imago/ Fotostand/ Gelhot

So schnell geht‘s: Stockender Verkehr hat am Samstag zu einem Auffahrunfall geführt. Der Schaden liegt bei 9000 Euro.

Eschenlohe/Oberau – Zu einem schweren Unfall mit einer verletzten Motorradfahrerin, mehreren beteiligen Fahrzeugen und einem Schaden von insgesamt 9000 Euro ist es am Samstag auf der Bundesstraße 2 gekommen. Gegen 9.15 Uhr war ein 75-Jähriger aus Landshut mit seinem BMW auf der B2 vom Autobahnende bei Eschenlohe kommend in Richtung Oberau unterwegs. Aufgrund stockenden Verkehrs musste er stark abbremsen. Hinter ihm befand sich ein 45-jähriger Dachauer mit seinem Kühltransporter, der den Bremsvorgang zu spät erkannte und dem BMW auffuhr. Wiederum hinter diesem war eine 55-jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen. Auch sie bemerkte zu spät, was vor sich ging und krachte in den Transporter.



Die Frau zog sich bei dem Aufprall nach Angaben der Verkehrspolizei Weilheim schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen werden. Der Fahrer des Kühltransporters erlitt leichtere Verletzungen in Form von Prellungen, der BMW-Fahrer blieb unversehrt. Die Feuerwehr Eschenlohe rückte mit 20 Mitgliedern aus und leistete vor Ort ihre Arbeit.



Die B2 war für eine Stunde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten gesperrt. Die Folge davon: Stau. Weil die Unfallstelle großräumig umfahren werden sollte, nahm das Verkehrsaufkommen auch auf der Strecke durchs Ammertal deutlich zu.