Schwerer Unfall auf B2: Starnberger Audi rammt Pannenfahrzeug – Fahrer grade beim Reifenwechsel

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein liegengebliebener VW wurde von einem Audi gerammt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und der Rettungsdienst war im Einsatz.

Oberau – Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr kam es auf der B2 zwischen dem Autobahnende der A95 und Oberau, in Fahrtrichtung Süden zu einem schweren Unfall mit zwei Fahrzeugen. Ein VW mit rumänischer Zulassung blieb aufgrund einer Panne liegen. Der Fahrer wollte scheinbar einen Reifen wechseln, was der Fahrer eines herannahenden Audis aus dem Landkreis Starnberg, der mit zwei Insassen besetzt war, nach ersten Informationen vom Unfallort zu spät erkannte. Der Audi rammte das liegengebliebene Fahrzeug so stark, dass dieses in den Graben katapultiert wurde.

© Dominik Bartl

Gesichert und geborgen: Großer Feuerwehreinsatz folgt auf Crash

Mit rund 30 Einsatzkräften war die Feuerwehr aus Oberau vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Weiter mussten die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten aufgefangen und beseitigt werden. Erst nach einer guten Stunde konnte die Komplettsperrung der B2 aufgehoben werden. Der BRK- und MKT-Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Lediglich der leichtverletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen

Der Fahrer des Pannenfahrzeuges erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Insassen des Audi kamen mit dem Schrecken davon. Die Gegenstände aus dem Inneren des rumänischen VWs verteilten sich über die ganze Fahrbahn. Zur Unfallaufnahme wurde die Polizei aus Garmisch-Partenkirchen hinzugezogen.

B2 für eine Stunde gesperrt – Glück im Unglück bei Verletzungen

© Dominik Bartl

Der Unfall auf der B2 bei Oberau hat glücklicherweise nur einen Leichtverletzten gefordert. Die Feuerwehr aus Oberau musste mit schwerem Gerät ausrücken, um die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten aufzufangen. Erst nach einer Stunde konnte die B2 wieder freigegeben werden. Dank des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

