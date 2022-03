Großes Wohnbauprojekt in Oberau: Startschuss im April

Von: Alexander Kraus

Teilen

Das Baugelände befindet sich neben dem Pro-Seniore-Heim. © akr

Die Realisierung eines größeren Wohnbauprojekts in Oberau rückt näher. Es sind 24 Einheiten in einem 60-Meter-Anwesen geplant.

Oberau – Die Gemeinde Oberau hat ein Luxusproblem: Für die 24 Wohnungen, die im Rahmen des kommunalen Bauprojekts an der Loisachauenstraße errichtet werden, gibt es jetzt schon mehr als genug Interessenten. „Wir haben 60 Bewerbungen daliegen. Obwohl noch gar nichts offiziell ist“, sagt Bürgermeister Peter Imminger (CSU). Die ersten Wohnungen können auch frühestens in gut eineinhalb Jahren vermietet werden, weil jetzt gerade erst die Vorarbeiten für das Projekt begonnen haben. Die Gemeinde nimmt dafür sieben Millionen Euro in die Hand. Voraussichtlich im Herbst 2023 soll das Gebäude fertiggestellt sein.

Die Wohneinheiten entstehen auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bahn zwischen der Seniorenresidenz Pro Seniore und dem ehemaligen C&C-Großmarkt, dem jetzigen Sitz eines Gemüsehändlers. Die Gemeinde erhofft sich durch die gewaltige Investition in den kommenden Jahrzehnten ständige Mieteinnahmen. Vor einigen Jahren kaufte sie der Bahn das Areal ab, auf dem einst Schwellen und Gleise gelagert waren. Von den Gesamtkosten werden zirka 30 Prozent durch den Freistaat Bayern gefördert, die Finanzierung ist auf einen Zeitraum von 30 Jahren angelegt. Das soll sich auszahlen: „In 30 Jahren gehört das Haus der Gemeinde Oberau“, betont Imminger.

Erdarbeiten laufen

Derzeit ist eine Firma mit Erdbauarbeiten und dem Verlegen von Leitungen beschäftigt. Die Vorarbeiten laufen also, der Aushub des „schlechten Materials“, wie der Rathauschef sagt, hat begonnen. Die Anlage entsteht auf einem Altlastengebiet der Bahn, Teile des Bodens waren verunreinigt. Einer der Gründe, warum sich der Baubeginn verspätet hat, denn ursprünglich hätte es bereits im Sommer 2020 losgehen sollen. Imminger listet „viele Behörden“ auf, durch die der Start verzögert wurde: Die Aufstellung eines Bebauungsplans zog sich wegen der Regierung von Oberbayern hin, die Bahn meldete ebenso Bedenken wegen des Schallschutzes an wie das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Einwände hatte, die die Gemeinde ausräumen musste.

Nun aber steht der Zeitplan: „Im April geht es los mit dem Hochbau“, verrät Imminger. Auf einer Fläche von 1622 Quadratmetern entsteht das dreigeschossige, längliche Gebäude. Der Baukörper mit Satteldach ist 60 Meter lang.

Kein sozialer Wohnungsbau

Eines ist Robert Zankel, dem geschäftsleitenden Beamten, ganz wichtig: „Es handelt sich nicht um sozialen Wohnungsbau.“ Das kommunale Bauförderprogramm entstand, damit junge und ältere Menschen zu erschwinglichen Mietpreisen leben können. Die künftigen Bewohner seien nicht auf einen bestimmten Personenkreis eingegrenzt. Der Gemeinderat wird Kriterien festlegen, wer einziehen darf.

Auch interessant: Räte debattieren über Zukunft des Rabenkopfliftes