Streit um B 23: Oberau lenkt ein - Imminger: „Ministerium hat den Schwarzen Peter zu uns geschoben“

Von: Alexander Kraus

Teilen

Das nächste Verkehrsprojekt: Am Kreisverkehr soll die Hangtrasse der B 23 entstehen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Im Streit um die B23 in Oberau tut sich etwas. Der Gemeinderat pocht nun doch nicht mehr auf Tunnel-Lösung. Der Bund plant Hangtrasse.

Oberau – Der Gemeinderat Oberau hat eine Kehrtwende vollzogen und dabei erneut Geschlossenheit demonstriert. Es geht um ein heikles Thema: Wie soll die Bundesstraße 23 künftig an den neuen Tunnel angebunden werden? Die Kommune bevorzugte jahrelang eine Variante entlang des Mühlbergs mit einem weiteren Tunnel. Das Verkehrsministerium will aber keinen Tunnel – der Stillstand der weiteren Planungen droht. Einstimmig entschied nun das Gremium, dass das Projekt Umfahrung fortgesetzt wird: Um das Konzept des Staatlichen Bauamtes Weilheim nicht zu verzögern, lenkt die Gemeinde Oberau ein und lehnt eine Planung ohne Tunnel nicht mehr strikt ab.

Großes Interesse: Zuschauerplätze im Sitzungssaal werden knapp

„Den Schwarzen Peter hat das Bundesministerium zu uns geschoben“, begründete Bürgermeister Peter Imminger (CSU) das Vorgehen in der Sitzung. Im Saal wurden die Zuschauerplätze knapp, ein deutliches Zeichen, dass die Bevölkerung an der Anbindung der B 23 interessiert ist. Der Kommune war Ende 2022 vom Ministerium sinnbildlich das Messer an die Kehle gesetzt worden: Die von der Gemeinde Oberau präferierte Trasse 1A-neu will die Bundesbehörde nicht realisieren, hält stattdessen an der ursprünglichen Variante 1C fest – im Wesentlichen aus Kostengründen. Das Staatliche Bauamt Weilheim sendete den deutlichen Hinweis: Eine weitere Planung ist nicht sinnvoll, sollte Oberau eine Lösung ohne Tunnel strikt ablehnen.

Thomas Kuba, der Fraktionssprecher der CSU, wurde auserwählt, eine Stellungnahme des gesamten Gremiums vorzutragen. Wer künftig vom Ammertal nach Garmisch-Partenkirchen fährt, muss einen weiteren Weg in Kauf nehmen. Denn die Anbindung der B 23 verläuft über den Kreisverkehr am Nordportal, von dort ist die Zufahrt in den Tunnel möglich. Leicht gemacht haben sich die Räte die Entscheidung nicht. „Die Fraktionen haben sich intern beraten, haben pro und contra abgewägt, wir haben mit dem Gemeinderat sogar eine Klausurtagung gemacht“, sagte Imminger.

Gemeinde nicht Bauherr des Projektes

„Die Zusammenführung der Ortsteile, die noch immer von der ehemaligen B 2 und der B 23 zertrennt sind, wird erst sinnvoll möglich sein, wenn auch die B 23 vollständig außerhalb des bebauten Ortgebiets verläuft“, betonte Kuba. Von entscheidender Bedeutung: Die Gemeinde Oberau ist nicht Bauherr des Projekts. „Die Straße wird nicht aus Gemeindemitteln finanziert.“ Wie so oft gilt der Grundsatz: Wer zahlt, schafft an. Und Maßnahmenträger ist der Bund. Dessen Vorzugsvariante: eine Hangtrasse mit Talbrücke, die am Kreisverkehr nahe des neuen B 2-Nordportals beginnt und entlang des Mühlbergs bis zur unteren Kehre der bestehenden B 23 führt.

Der Gemeinderat ist nun bereit, die Kröte zu schlucken und sich notgedrungen mit der unangenehmen Entwicklung abzufinden. „Die langfristige, vollständige Entlastung der Oberauer Bürger vom Durchgangsverkehr muss das Ziel der Gemeinde sein“, fuhr Kuba fort. Darum nimmt sie auch eine Variante ohne Tunnel hin. „In der Realisierung einer B 23-neu sehen wir daher eine Chance, die nicht leichtfertig ungenutzt gelassen werden sollte“, begründete der CSU-Fraktionssprecher diesen Schritt.

Gemeinde fordert „bestmögliche Lärmschutzmaßnahmen“

Das Entgegenkommen der Gemeinde ist allerdings mit Wünschen verknüpft. Eine zusätzliche Beschallung durch die neue Umgehungstrasse hält sie für kontraproduktiv. „Wir fordern daher, dass die B23-neu mit bestmöglichen Lärmschutzmaßnahmen versehen wird, insbesondere entlang etwaiger potenziell kritischer Streckenabschnitte“, sagte Kuba. Vor allem sind das Bereiche, in denen die Trasse der Wohnbebauung Am Gipsbruch, dem Trachtenheim und dem Schwimmbad nahekommt. Darüber hinaus sollen die Wanderwege zum Naherholungsgebiet Sieben Bänke und zu den Aussichtspunkten Grüner Fleck und Loisachblick auch nach Fertigstellung der Umgehung ohne Umwege erreichbar bleiben. Gleiches gilt für die land- und forstwirtschaftlichen Wege.

Diskutiert wurde über die Stellungnahme zur Vorzugsvariante im Gemeinderat nicht. Einzig Imminger mahnte abschließend zur Dringlichkeit des Bauvorhabens: „Eine Verzögerung können wir uns nicht leisten.“